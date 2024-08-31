https://ria.ru/20240831/lavrov-1969695835.html
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 31.08.2024
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной
Противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT для... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:00
2024-08-31T16:00
2024-08-31T16:43
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT для документального фильма "Мосты на Восток"."Президент России Владимир Путин еще полтора года назад касался темы возможных переговоров. Он сказал, что мы не против. <...> Те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться", — сказал министр.Он отметил, что во время переговоров в Стамбуле, которые проходили вскоре после начала российской спецоперации, было очень легко прийти к согласию, но Украина этого не захотела.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, стамбул, сергей лавров, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной
Лавров призвал противников переговоров Москвы и Киева понять, что будет труднее