Рейтинг@Mail.ru
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 31.08.2024 (обновлено: 16:43 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/lavrov-1969695835.html
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 31.08.2024
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной
Противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT для... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:00
2024-08-31T16:43
россия
украина
стамбул
сергей лавров
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT для документального фильма "Мосты на Восток".&quot;Президент России Владимир Путин еще полтора года назад касался темы возможных переговоров. Он сказал, что мы не против. &lt;...&gt; Те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться&quot;, — сказал министр.Он отметил, что во время переговоров в Стамбуле, которые проходили вскоре после начала российской спецоперации, было очень легко прийти к согласию, но Украина этого не захотела.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240828/mid-1969021189.html
https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, сергей лавров, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной

Лавров призвал противников переговоров Москвы и Киева понять, что будет труднее

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT для документального фильма "Мосты на Восток".
«

"Президент России Владимир Путин еще полтора года назад касался темы возможных переговоров. Он сказал, что мы не против. <...> Те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться", — сказал министр.

Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В МИД исключили переговоры с Киевом в условиях нападения на Курскую область
28 августа, 16:31
Он отметил, что во время переговоров в Стамбуле, которые проходили вскоре после начала российской спецоперации, было очень легко прийти к согласию, но Украина этого не захотела.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Кремле усомнились в реалистичности сигналов от Украины по переговорам
26 июля, 00:15
 
РоссияУкраинаСтамбулСергей ЛавровВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала