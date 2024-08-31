https://ria.ru/20240831/lavrov-1969693162.html

У Запада изощренные мозги, заявил Лавров

У Запада изощренные мозги, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024

У Запада изощренные мозги, заявил Лавров

Трудно судить, какую цель ставил Запад, спонсируя вторжение Украины в Курскую область, у них "изощренные мозги", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:43

2024-08-31T15:43

2024-08-31T15:43

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

сергей лавров

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Трудно судить, какую цель ставил Запад, спонсируя вторжение Украины в Курскую область, у них "изощренные мозги", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT для документального фильма "Мосты на Восток". "Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощренные мозги. Они иногда всё так по-своему выворачивают... Но сейчас политологи это обсуждают. И даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания "по Фрейду", что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно", - сказал Лавров. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240830/polyanskiy-1969570751.html

https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969602645.html

россия

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, украина, сергей лавров, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире