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У Запада изощренные мозги, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:43 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/lavrov-1969693162.html
У Запада изощренные мозги, заявил Лавров
У Запада изощренные мозги, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024
У Запада изощренные мозги, заявил Лавров
Трудно судить, какую цель ставил Запад, спонсируя вторжение Украины в Курскую область, у них "изощренные мозги", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:43
2024-08-31T15:43
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
сергей лавров
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Трудно судить, какую цель ставил Запад, спонсируя вторжение Украины в Курскую область, у них "изощренные мозги", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT для документального фильма "Мосты на Восток". "Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощренные мозги. Они иногда всё так по-своему выворачивают... Но сейчас политологи это обсуждают. И даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания "по Фрейду", что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно", - сказал Лавров. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240830/polyanskiy-1969570751.html
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россия, курская область, украина, сергей лавров, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
У Запада изощренные мозги, заявил Лавров

Лавров: трудно судить, какую цель ставил Запад, спонсируя ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Трудно судить, какую цель ставил Запад, спонсируя вторжение Украины в Курскую область, у них "изощренные мозги", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT для документального фильма "Мосты на Восток".
"Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощренные мозги. Они иногда всё так по-своему выворачивают... Но сейчас политологи это обсуждают. И даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания "по Фрейду", что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно", - сказал Лавров.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Запад вляпался в курскую авантюру по самые уши, заявил Полянский
30 августа, 18:34
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Об иностранных наемниках и грабеже мирных жителей Курской области. Полное интервью Родиона Мирошника - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Родион Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей Курской области
Вчера, 10:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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