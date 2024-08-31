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Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала боев на Курском направлении - РИА Новости, 31.08.2024
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13:30 31.08.2024 (обновлено: 13:59 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/kurskoe-1969669105.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала боев на Курском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала боев на Курском направлении - РИА Новости, 31.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала боев на Курском направлении
ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли более 8200 военных, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:30
2024-08-31T13:59
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли более 8200 военных, сообщило в субботу Минобороны РФ.По данным ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 242 автомобиля, 56 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала боев на Курском направлении

ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли более 8200 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли более 8200 военных, сообщило в субботу Минобороны РФ.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 242 автомобиля, 56 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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