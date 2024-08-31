https://ria.ru/20240831/kurskoe-1969669105.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала боев на Курском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала боев на Курском направлении - РИА Новости, 31.08.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала боев на Курском направлении

ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли более 8200 военных, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:30

2024-08-31T13:30

2024-08-31T13:59

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли более 8200 военных, сообщило в субботу Минобороны РФ.По данным ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 242 автомобиля, 56 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность