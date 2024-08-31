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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки - РИА Новости, 31.08.2024
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13:24 31.08.2024 (обновлено: 14:00 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/kurskoe-1969668401.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки - РИА Новости, 31.08.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки 400 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:24
2024-08-31T14:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки 400 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и 7 автомобилей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240831/vybor-1969626398.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки

Минобороны: ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 400 военных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки 400 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и 7 автомобилей", - говорится в сообщении.
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