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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки - РИА Новости, 31.08.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки 400 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:24
2024-08-31T13:24
2024-08-31T14:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки 400 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и 7 автомобилей", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
Минобороны: ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 400 военных