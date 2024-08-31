https://ria.ru/20240831/kurskoe-1969668401.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки - РИА Новости, 31.08.2024

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки 400 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:24

2024-08-31T13:24

2024-08-31T14:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938891661_0:323:2950:1982_1920x0_80_0_0_a7ffc911d50f0bec0c9903b05a3d477b.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки 400 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и 7 автомобилей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240831/vybor-1969626398.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность