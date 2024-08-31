https://ria.ru/20240831/kurskaya-1969693965.html

Из Курской области за сутки эвакуировались более 180 человек

Из Курской области за сутки эвакуировались более 180 человек - РИА Новости, 31.08.2024

Из Курской области за сутки эвакуировались более 180 человек

Более 180 человек за минувшие сутки выехали из Курской области в безопасные районы, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:49

2024-08-31T15:49

2024-08-31T15:49

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 180 человек за минувшие сутки выехали из Курской области в безопасные районы, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ. "За сутки самостоятельно и организованными колоннами из приграничных территорий в безопасные районы убыли 182 человека", - говорится в сообщении. Также за сутки 13 автоколонн доставили в Курскую область более 265 тонн гуманитарной помощи, за все время в регион прибыли 150 конвоев с 3,7 тысячи тоннами грузов, добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 31 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240831/snaryad-1969690438.html

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курская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия