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Из Курской области за сутки эвакуировались более 180 человек - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/kurskaya-1969693965.html
Из Курской области за сутки эвакуировались более 180 человек
Из Курской области за сутки эвакуировались более 180 человек - РИА Новости, 31.08.2024
Из Курской области за сутки эвакуировались более 180 человек
Более 180 человек за минувшие сутки выехали из Курской области в безопасные районы, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:49
2024-08-31T15:49
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 180 человек за минувшие сутки выехали из Курской области в безопасные районы, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ. "За сутки самостоятельно и организованными колоннами из приграничных территорий в безопасные районы убыли 182 человека", - говорится в сообщении. Также за сутки 13 автоколонн доставили в Курскую область более 265 тонн гуманитарной помощи, за все время в регион прибыли 150 конвоев с 3,7 тысячи тоннами грузов, добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 31 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240831/snaryad-1969690438.html
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курская область
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Из Курской области за сутки эвакуировались более 180 человек

Из Курской области за сутки 182 человека выехали в безопасные районы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 180 человек за минувшие сутки выехали из Курской области в безопасные районы, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
"За сутки самостоятельно и организованными колоннами из приграничных территорий в безопасные районы убыли 182 человека", - говорится в сообщении.
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Также за сутки 13 автоколонн доставили в Курскую область более 265 тонн гуманитарной помощи, за все время в регион прибыли 150 конвоев с 3,7 тысячи тоннами грузов, добавили в ведомстве.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 31 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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