https://ria.ru/20240831/krushenie-1969580428.html

"Тела не нашли до сих пор". Загадочная история советского "Титаника"

"Тела не нашли до сих пор". Загадочная история советского "Титаника" - РИА Новости, 31.08.2024

"Тела не нашли до сих пор". Загадочная история советского "Титаника"

Круиз на лайнере "Адмирал Нахимов" был мечтой: билетов не достать, многие пытались проникнуть на судно зайцем. Но однажды красивая сказка обернулась крупнейшей... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:00

2024-08-31T08:00

2024-08-31T11:41

новороссийск

ялта

ссср

гейдар алиев (политик)

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Дарья Юдкина. Круиз на лайнере "Адмирал Нахимов" был мечтой: билетов не достать, многие пытались проникнуть на судно зайцем. Но однажды красивая сказка обернулась крупнейшей морской катастрофой в истории СССР. О том, что случилось в последний день августа 1986-го, до сих пор известно не все."Предложили присоединиться"Марина Яковлева (ныне — Седлецкая) могла и не оказаться на корабле. Обычно она сопровождала туристов из Северной Пальмиры в Южную — Одессу. А там, в порту, сажала на пароход. Круиз длился семь дней. В программе — остановки в Ялте, Новороссийске, Сочи, Сухуме и Батуми."Но в этот раз я сдружилась с моими туристами: почти все мы были одного возраста — по 27 лет. И они предложили мне присоединиться", — вспоминает Марина Георгиевна в беседе с РИА Новости.Коллеги из одесского бюро нашли для нее место. Каюта девятого класса под номером 341 располагалась на самой нижней пассажирской палубе по правому борту, ближе к носу. Без иллюминатора, внутри — две двухъярусные койки.Но это не смущало. "Приходила только спать. Весь первый день путешествия, 30 августа, гуляли по Ялте, — рассказывает она. — На следующий — по Новороссийску. Вернувшись на судно вечером, поднялись на палубу и там ели арбуз"."Мягкий удар""Адмирал Нахимов" отходил из порта Новороссийска от причала номер 34 согласно расписанию — в 22:00."Я вернулась в каюту и легла, сил вообще не было, — говорит Яковлева. — Под потолком горела тусклая лампочка, работало радио".В этот момент в Цемесскую бухту на скорости 12,5 узла входил сухогруз "Петр Васев", который вез 30 тысяч тонн ячменя из Канады.О том, что его курс пересекается с "Нахимовым", было известно задолго до сближения. Согласно международным правилам, пропустить другое судно должен тот корабль, что слева. В данном случае — пассажирский лайнер.Однако работники навигационного поста по неизвестным причинам предложили капитану сухогруза Виктору Ткаченко пропустить пароход, и тот согласился. Стали связываться с капитаном "Нахимова" Вадимом Марковым. Но он почему-то покинул мостик.На руле был его второй помощник Александр Чудновский. Тот, как потом напишут в отчетах, "постоянно осуществлял визуальное наблюдение" за "Васевым". Но не доложил вовремя о сближении.В 23:12 сухогруз протаранил правый борт лайнера."Вдруг я услышала звон бьющегося стекла вдалеке и почувствовала мягкий удар. В тот же момент погас свет", — восстанавливает события Марина Георгиевна."Хаос повсюду"Через несколько минут Яковлева выбежала из каюты в коридор. "Даже днем я с трудом находила дорогу наверх, а тут шла в полной темноте. Лишь изредка моргал свет. Людей вокруг не было, никто не торопился", — вспоминает она.Поднявшись на верхнюю палубу, Марина увидела нескольких пассажиров в спасательных жилетах. Всех отправляли на шлюпочную палубу, но люди толком не знали, где это. И никто не торопился.Судно начало крениться на правый борт. "Когда мы добрались, шлюпки уже нельзя было спустить на воду. Я вцепилась в спасательный круг, но не смогла его оторвать", — говорит Яковлева.Лайнер лег на бок, люди и вещи начали падать в воду. Марина схватилась за распахнутую железную дверь и повисла над морем."Сначала подумала: неужели это все? — рассказывает она. — Но потом решила, что в воде шансов выжить больше. И, как с горки, съехала вниз".Позже выяснится, что пароход накренился на 60 градусов и полностью ушел под воду за восемь минут. В 23:20 судно погрузилось на глубину 47 метров. Десятки пассажиров попали в ловушку коридоров и кают.Уже в воде прямо перед Яковлевой упала мачта — чудом не задело."Меня спас курсант одесского военно-морского училища, который оказался рядом на спасательном плотике. Я без паники попросила его о помощи. Хотя вокруг царил хаос, — вспоминает она пережитое. — За людей в спасательных жилетах цеплялись другие, и вместе они уходили под воду".Помощь пришла только через четыре часа. Небольшой катер подобрал ее и еще 20 человек. "Мы все были в какой-то синей жидкости, — говорит Марина Георгиевна. — Уже на борту мне стало плохо от запаха".По одной из версий, на "Нахимове" находился боцманский запас краски (синей, зеленой, белой) в бочках, которые разбились во время крушения. Некоторые пассажиры начинали задыхаться, теряли сознание и тонули.Цинковые гробыТолько когда Марину и других пассажиров "Нахимова" высадили в порту Новороссийска, она по-настоящему осознала масштабы трагедии. "Спасенные сидели в полной тишине и поднимались с мест при виде новой партии пассажиров, высматривая своих родственников и друзей", — рассказывает Яковлева.Всех записывали в журналы и поселяли в гостиницы. Чуть позже выдали справки, подтверждающие пребывание на судне, предоставили одежду. Последним ее получил пассажир, которого нашли в море через 19 часов после крушения.Позже на сушу вытаскивали только трупы. У причала номер 15 стояли пять вагонов-рефрижераторов, куда переносили тела. Рядом толпились родственники погибших.Неподалеку, в ремонтных мастерских, паяли цинковые гробы — для опознанных. Всего изготовили 355 штук, хотя поименный список погибших — 423 человека. Тела 64 пассажиров и членов экипажа так и не нашли, официально они числятся пропавшими без вести. Хотя водолазы тщательно прочесывали затонувшее судно и окрестности вплоть до 19 сентября 1986-го. За время поисковых работ двое ныряльщиков погибли."Точных данных не будет"Впрочем, жертв может быть гораздо больше: на борту "Адмирала Нахимова" официально находились 1243 человека."Точных данных никогда уже не будет — это связано с популярностью "Нахимова" в то время. Выжившие неоднократно говорили, что на корабле было больше людей, чем продавали билетов. Члены экипажа и пассажиры тянули с собой родственников и друзей зайцами", — говорит Евгений Несмеянов, писатель, историк, эксперт по морским катастрофам. По каким-то причинам список пропавших без вести не составили и позже. Вообще, отмечает исследователь, официальные заявления о случившемся в прессе и на радио появились лишь спустя несколько дней."А когда все-таки стали освещать, то во многих советских газетах называли случившееся "аварией", намеренно преуменьшая масштабы трагедии", — рассказывает эксперт.Это еще больше возмутило выживших пассажиров и родственников погибших — они даже устроили митинг. К ним вышел первый зампред совета министров Гейдар Алиев, возглавивший комиссию по расследованию. Пообещал лично посадить столько людей, сколько погибло. И добавил: "Как минимум один из капитанов будет расстрелян".Следствие пришло к выводу, что катастрофа произошла из-за халатности экипажей. Капитан сухогруза Ткаченко пренебрег предупреждениями помощников об опасном сближении, понадеявшись на навигационные приборы. Однако система автоматической радиолокационной прокладки показывала расстояние со значительной погрешностью.А помощник капитана пассажирского лайнера Александр Чудновский неправильно сманеврировал перед столкновением. Чтобы два судна разошлись, не хватило шести секунд.Но он избежал суда. Обвинение по статье 85 УК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта") предъявили только капитанам. В марте 1987-го Маркова и Ткаченко приговорили к 15 годам тюрьмы. Через пять лет их помиловали и освободили. "Знали, что это последний рейс"Спустя 38 лет к выводам правительственной комиссии все еще остаются вопросы. Например, при расследовании не учли техническое состояние "Нахимова"."Если бы такое произошло со свежим судном, оно бы, вероятно, так быстро не утонуло, дав шанс на спасение большему числу людей, — рассуждает историк Несмеянов. — Вспомните "Титаник" — он тонул два часа 40 минут"."Нахимов" был построен еще в 1925 году в Германии для рейсов через Атлантику. Затем включили в состав военного флота рейха. В 1945-м судно подорвалось на мине и затонуло. Со дна его достали советские военные."Несмотря на старость и изношенность, судно пользовалось большой популярностью у советских граждан — благодаря кинематографу. Его часто показывали в фильмах, например, в картине "Дамы приглашают кавалеров", — поясняет историк.Что примечательно: пассажиры того рейса знали, что он — последний."Когда мы 29 августа загрузились на судно, команда перед нами выстроилась для официального приветствия — все в белой форме, было очень красиво. Нам сказали, что это последний выход "Нахимова": его выкупили китайцы на металлолом", — говорит Марина Яковлева."Рейс памяти"Над местом затопления судна стоит буй — все корабли обходят участок, который официально стал местом захоронения жертв катастрофы. Здесь нельзя становиться на якорь, погружаться водолазам, использовать подводные аппараты.До недавнего времени каждое 31 августа почтить память погибших приплывали десятки человек, в том числе пассажиры рейса. Но не Марина Георгиевна.Она боится моря. "Несколько раз пришлось воспользоваться паромом, и я просилась в капитанскую рубку, чтобы успокоиться. Не летаю на самолетах, в общественном транспорте прислушиваюсь к каждому звуку", — признается она.На вопрос, как часто думает о пережитом, отвечает коротко: "Это для меня уже история". В которой, впрочем, до сих пор хватает белых пятен.

https://ria.ru/20240802/intsident-1963506277.html

новороссийск

ялта

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новороссийск, ялта, ссср, гейдар алиев (политик)