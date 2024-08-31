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"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за шага России - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:40 31.08.2024 (обновлено: 07:38 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html
"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за шага России
"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за шага России - РИА Новости, 31.08.2024
"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за шага России
Полный крах обороны ВСУ на донбасском направлении — вопрос времени, признаки этого есть уже сейчас, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T04:40
2024-08-31T07:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
курская область
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полный крах обороны ВСУ на донбасском направлении — вопрос времени, признаки этого есть уже сейчас, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. "Это вопрос времени, прежде чем мы увидим полный и стремительный крах. Мы уже видим военную катастрофу в Донбассе, где с огромной скоростью рушатся линии (обороны ВСУ — Прим. ред.)", — рассказал эксперт.Он также отметил, что атака украинских подразделений на Курскую область не принесет Киеву никакой пользы, а лишь приблизит его трагический конец."Это не изменит ход (СВО — Прим. ред.). Украина мертва &lt;...&gt; Она еще подает признаки жизни, но с трудом. Однако жизненно важные органы уже отказали", — констатировал Джонсон.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html
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украина
донбасс
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в мире, украина, донбасс, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Курская область
"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за шага России

Джонсон: окончательный крах ВСУ в ДНР произойдет в скором времени

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полный крах обороны ВСУ на донбасском направлении — вопрос времени, признаки этого есть уже сейчас, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Это вопрос времени, прежде чем мы увидим полный и стремительный крах. Мы уже видим военную катастрофу в Донбассе, где с огромной скоростью рушатся линии (обороны ВСУ — Прим. ред.)", — рассказал эксперт.
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Он также отметил, что атака украинских подразделений на Курскую область не принесет Киеву никакой пользы, а лишь приблизит его трагический конец.
"Это не изменит ход (СВО — Прим. ред.). Украина мертва <...> Она еще подает признаки жизни, но с трудом. Однако жизненно важные органы уже отказали", — констатировал Джонсон.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассКурская область
 
 
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