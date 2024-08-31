"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за шага России
Джонсон: окончательный крах ВСУ в ДНР произойдет в скором времени
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полный крах обороны ВСУ на донбасском направлении — вопрос времени, признаки этого есть уже сейчас, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Это вопрос времени, прежде чем мы увидим полный и стремительный крах. Мы уже видим военную катастрофу в Донбассе, где с огромной скоростью рушатся линии (обороны ВСУ — Прим. ред.)", — рассказал эксперт.
Он также отметил, что атака украинских подразделений на Курскую область не принесет Киеву никакой пользы, а лишь приблизит его трагический конец.
"Это не изменит ход (СВО — Прим. ред.). Украина мертва <...> Она еще подает признаки жизни, но с трудом. Однако жизненно важные органы уже отказали", — констатировал Джонсон.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.