https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html

"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за шага России

"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за шага России - РИА Новости, 31.08.2024

"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за шага России

Полный крах обороны ВСУ на донбасском направлении — вопрос времени, признаки этого есть уже сейчас, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T04:40

2024-08-31T04:40

2024-08-31T07:38

специальная военная операция на украине

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украина

донбасс

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полный крах обороны ВСУ на донбасском направлении — вопрос времени, признаки этого есть уже сейчас, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. "Это вопрос времени, прежде чем мы увидим полный и стремительный крах. Мы уже видим военную катастрофу в Донбассе, где с огромной скоростью рушатся линии (обороны ВСУ — Прим. ред.)", — рассказал эксперт.Он также отметил, что атака украинских подразделений на Курскую область не принесет Киеву никакой пользы, а лишь приблизит его трагический конец."Это не изменит ход (СВО — Прим. ред.). Украина мертва <...> Она еще подает признаки жизни, но с трудом. Однако жизненно важные органы уже отказали", — констатировал Джонсон.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.

https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html

https://ria.ru/20240831/tsitata-1969619772.html

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в мире, украина, донбасс, курская область