https://ria.ru/20240831/kishinev-1969722581.html

Президентам Молдавии и Румынии пришлось менять маршрут поездки по Кишиневу

Президентам Молдавии и Румынии пришлось менять маршрут поездки по Кишиневу - РИА Новости, 31.08.2024

Президентам Молдавии и Румынии пришлось менять маршрут поездки по Кишиневу

В центре Кишинева в субботу прошел митинг против объединения Молдавии и Румынии, что привело к изменению маршрута президента Молдавии Майи Санду и румынского... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T19:26

2024-08-31T19:26

2024-08-31T19:45

в мире

молдавия

румыния

майя санду

клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 31 авг - РИА Новости. В центре Кишинева в субботу прошел митинг против объединения Молдавии и Румынии, что привело к изменению маршрута президента Молдавии Майи Санду и румынского лидера Клауса Йоханниса, который находится с визитом по случаю праздника "День родного языка", передает корреспондент РИА Новости. У памятника молдавскому господарю Штефану Великому собрались сторонники объединения Молдавии с Румынией, они размахивали румынскими флагами в ожидании президентов, которые должны были возложить цветы к монументу. Однако к унионистам вышли гражданские активисты из организаций "Гайдуки" и "Источник надежды", устроив контрмитинг, поддерживая молдавскую государственность и молдавский язык. "Сегодня мы отмечаем День родного языка. Государственным языком в Молдавии должен быть молдавский, а не румынский. Попытки объединения с Румынией противоречат законодательству", - заявил Андрей Дометнюк, лидер патриотического движения "Гайдуки". Он отметил, что объединение с Румынией угрожает молдавской идентичности и культуре. Дометнюк добавил, что исторически глоттоним "молдавский язык" значительно старше румынского языка, поэтому действия прорумынских политиков подрывают молдавскую культурную самобытность. Акция гражданских активистов прошла мирно. Полиция в действие манифестантов на площади не вмешивалась. Тем не менее служба протокола молдавского президента отменила маршрут Санду и Йоханниса. В итоге лидеры двух стран не смогли возложить цветы к памятнику Штефана Великого. В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова "молдавский язык" были заменены на "румынский язык" в Конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году постановил, что государственным языком в республике является румынский, несмотря на то что в Конституции указан молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости, где указано, что государственным языком является румынский, имеет преимущество над конституцией. По данным соцопросов, большинство жителей Молдовы против объединения с Румынией. Согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, только 8% избирателей поддержали бы президента, стремящегося к объединению.

https://ria.ru/20240827/biomaterialy-1968663967.html

https://ria.ru/20240828/sandu-1968903722.html

молдавия

румыния

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Митинг против объединения Молдавии и Румынии в центре Кишинева В центре Кишинева прошел митинг против объединения Молдавии и Румынии, это привело к изменению маршрута кортежа президента Молдавии Санду и румынского лидера Йоханниса, который прибыл с визитом 2024-08-31T19:26 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, румыния, майя санду, клаус йоханнис