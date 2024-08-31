Рейтинг@Mail.ru
Президентам Молдавии и Румынии пришлось менять маршрут поездки по Кишиневу - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 31.08.2024 (обновлено: 19:45 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/kishinev-1969722581.html
Президентам Молдавии и Румынии пришлось менять маршрут поездки по Кишиневу
Президентам Молдавии и Румынии пришлось менять маршрут поездки по Кишиневу - РИА Новости, 31.08.2024
Президентам Молдавии и Румынии пришлось менять маршрут поездки по Кишиневу
В центре Кишинева в субботу прошел митинг против объединения Молдавии и Румынии, что привело к изменению маршрута президента Молдавии Майи Санду и румынского... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:26
2024-08-31T19:45
в мире
молдавия
румыния
майя санду
клаус йоханнис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969725911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4293796a4a9ebe28c2598ad6610944f2.jpg
КИШИНЕВ, 31 авг - РИА Новости. В центре Кишинева в субботу прошел митинг против объединения Молдавии и Румынии, что привело к изменению маршрута президента Молдавии Майи Санду и румынского лидера Клауса Йоханниса, который находится с визитом по случаю праздника "День родного языка", передает корреспондент РИА Новости. У памятника молдавскому господарю Штефану Великому собрались сторонники объединения Молдавии с Румынией, они размахивали румынскими флагами в ожидании президентов, которые должны были возложить цветы к монументу. Однако к унионистам вышли гражданские активисты из организаций "Гайдуки" и "Источник надежды", устроив контрмитинг, поддерживая молдавскую государственность и молдавский язык. "Сегодня мы отмечаем День родного языка. Государственным языком в Молдавии должен быть молдавский, а не румынский. Попытки объединения с Румынией противоречат законодательству", - заявил Андрей Дометнюк, лидер патриотического движения "Гайдуки". Он отметил, что объединение с Румынией угрожает молдавской идентичности и культуре. Дометнюк добавил, что исторически глоттоним "молдавский язык" значительно старше румынского языка, поэтому действия прорумынских политиков подрывают молдавскую культурную самобытность. Акция гражданских активистов прошла мирно. Полиция в действие манифестантов на площади не вмешивалась. Тем не менее служба протокола молдавского президента отменила маршрут Санду и Йоханниса. В итоге лидеры двух стран не смогли возложить цветы к памятнику Штефана Великого. В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова "молдавский язык" были заменены на "румынский язык" в Конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году постановил, что государственным языком в республике является румынский, несмотря на то что в Конституции указан молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости, где указано, что государственным языком является румынский, имеет преимущество над конституцией. По данным соцопросов, большинство жителей Молдовы против объединения с Румынией. Согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, только 8% избирателей поддержали бы президента, стремящегося к объединению.
https://ria.ru/20240827/biomaterialy-1968663967.html
https://ria.ru/20240828/sandu-1968903722.html
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Митинг против объединения Молдавии и Румынии в центре Кишинева
В центре Кишинева прошел митинг против объединения Молдавии и Румынии, это привело к изменению маршрута кортежа президента Молдавии Санду и румынского лидера Йоханниса, который прибыл с визитом
2024-08-31T19:26
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969725911_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70425d5525fb4f0a5a9c2cab788ef35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, майя санду, клаус йоханнис
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду, Клаус Йоханнис
Президентам Молдавии и Румынии пришлось менять маршрут поездки по Кишиневу

Президенты Молдавии и Румынии изменили маршрут поездки по Кишиневу из-за митинга

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 авг - РИА Новости. В центре Кишинева в субботу прошел митинг против объединения Молдавии и Румынии, что привело к изменению маршрута президента Молдавии Майи Санду и румынского лидера Клауса Йоханниса, который находится с визитом по случаю праздника "День родного языка", передает корреспондент РИА Новости.
У памятника молдавскому господарю Штефану Великому собрались сторонники объединения Молдавии с Румынией, они размахивали румынскими флагами в ожидании президентов, которые должны были возложить цветы к монументу. Однако к унионистам вышли гражданские активисты из организаций "Гайдуки" и "Источник надежды", устроив контрмитинг, поддерживая молдавскую государственность и молдавский язык.
Пробирки для забора биоматериала в лаборатории биологического анализа - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
США вводят Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов
27 августа, 09:33
"Сегодня мы отмечаем День родного языка. Государственным языком в Молдавии должен быть молдавский, а не румынский. Попытки объединения с Румынией противоречат законодательству", - заявил Андрей Дометнюк, лидер патриотического движения "Гайдуки". Он отметил, что объединение с Румынией угрожает молдавской идентичности и культуре.
Дометнюк добавил, что исторически глоттоним "молдавский язык" значительно старше румынского языка, поэтому действия прорумынских политиков подрывают молдавскую культурную самобытность.
Акция гражданских активистов прошла мирно. Полиция в действие манифестантов на площади не вмешивалась. Тем не менее служба протокола молдавского президента отменила маршрут Санду и Йоханниса. В итоге лидеры двух стран не смогли возложить цветы к памятнику Штефана Великого.
В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова "молдавский язык" были заменены на "румынский язык" в Конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году постановил, что государственным языком в республике является румынский, несмотря на то что в Конституции указан молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости, где указано, что государственным языком является румынский, имеет преимущество над конституцией. По данным соцопросов, большинство жителей Молдовы против объединения с Румынией. Согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, только 8% избирателей поддержали бы президента, стремящегося к объединению.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Санду боится дебатов из-за вопросов о милитаризации Молдавии, заявила Гуцул
28 августа, 10:12
 
В миреМолдавияРумынияМайя СандуКлаус Йоханнис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала