https://ria.ru/20240831/kirgiziya-1969637355.html

Путин выразил уверенность в наращивании связей с Киргизией во всех областях

Путин выразил уверенность в наращивании связей с Киргизией во всех областях - РИА Новости, 31.08.2024

Путин выразил уверенность в наращивании связей с Киргизией во всех областях

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, отметив ее успехи в социально-экономическом развитии, РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T09:12

2024-08-31T09:12

2024-08-31T09:23

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, отметив ее успехи в социально-экономическом развитии, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики – Дня независимости. Ваша страна добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии и упрочении внутриполитической стабильности, играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - говорится в телеграмме.Путин также отметил союзнические отношения между Россией и Киргизией. "Российско-киргизские отношения основываются на принципах стратегического партнёрства и союзничества. Наши государства эффективно взаимодействуют в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - добавляется в поздравлении.Президент России также надеется на наращивание взаимовыгодных российско-киргизских связей. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать взаимовыгодные российско-киргизские связи во всех областях – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - отметил президент.Путин пожелал президенту Киргизии крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики – счастья и процветания.

https://ria.ru/20240625/kirgiziya-1955393621.html

https://ria.ru/20240821/kirgiziya-1967572355.html

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Варвара Скокшина

киргизия, россия, владимир путин, в мире