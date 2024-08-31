https://ria.ru/20240831/kirgiziya-1969637355.html
Путин выразил уверенность в наращивании связей с Киргизией во всех областях
Путин выразил уверенность в наращивании связей с Киргизией во всех областях - РИА Новости, 31.08.2024
Путин выразил уверенность в наращивании связей с Киргизией во всех областях
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, отметив ее успехи в социально-экономическом развитии, РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:12
2024-08-31T09:12
2024-08-31T09:23
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, отметив ее успехи в социально-экономическом развитии, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики – Дня независимости. Ваша страна добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии и упрочении внутриполитической стабильности, играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - говорится в телеграмме.Путин также отметил союзнические отношения между Россией и Киргизией. "Российско-киргизские отношения основываются на принципах стратегического партнёрства и союзничества. Наши государства эффективно взаимодействуют в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - добавляется в поздравлении.Президент России также надеется на наращивание взаимовыгодных российско-киргизских связей. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать взаимовыгодные российско-киргизские связи во всех областях – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - отметил президент.Путин пожелал президенту Киргизии крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики – счастья и процветания.
https://ria.ru/20240625/kirgiziya-1955393621.html
https://ria.ru/20240821/kirgiziya-1967572355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, владимир путин, в мире
Киргизия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин выразил уверенность в наращивании связей с Киргизией во всех областях
Путин в поздравлении Жарову выразил уверенность в наращивании связей с Киргизией
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, отметив ее успехи в социально-экономическом развитии, соответствующая телеграмма
размещена на сайте Кремля.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики – Дня независимости. Ваша страна добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии и упрочении внутриполитической стабильности, играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - говорится в телеграмме.
Путин также отметил союзнические отношения между Россией и Киргизией. "Российско-киргизские отношения основываются на принципах стратегического партнёрства и союзничества. Наши государства эффективно взаимодействуют в рамках Евразэс
, ОДКБ
, СНГ
, ШОС
и других многосторонних структур", - добавляется в поздравлении.
Президент России также надеется на наращивание взаимовыгодных российско-киргизских связей. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать взаимовыгодные российско-киргизские связи во всех областях – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - отметил президент.
Путин пожелал президенту Киргизии крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики – счастья и процветания.