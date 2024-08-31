https://ria.ru/20240831/kharkov-1969685973.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 31.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в субботу Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:09

2024-08-31T15:09

2024-08-31T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьков

сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях звучит воздушная тревога. "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240831/vzryvy-1969630565.html

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россия

харьков

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, харьков, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины