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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/kharkov-1969685973.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 31.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в субботу Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:09
2024-08-31T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях звучит воздушная тревога. "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240831/vzryvy-1969630565.html
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россия
харьков
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в мире, россия, харьков, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

"Зеркало недели": в Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях звучит воздушная тревога.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Вчера, 07:52
"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Вчера, 01:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковСумская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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