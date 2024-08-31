https://ria.ru/20240831/kharkov-1969685973.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 31.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в субботу Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:09
2024-08-31T15:09
2024-08-31T15:09
специальная военная операция на украине
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россия
харьков
сумская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях звучит воздушная тревога. "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьков, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Зеркало недели": в Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы