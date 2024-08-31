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Врач-кардиолог назвала неочевидные признаки инфаркта - РИА Новости, 31.08.2024
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03:09 31.08.2024 (обновлено: 05:16 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/kardiolog-1969620346.html
Врач-кардиолог назвала неочевидные признаки инфаркта
Врач-кардиолог назвала неочевидные признаки инфаркта - РИА Новости, 31.08.2024
Врач-кардиолог назвала неочевидные признаки инфаркта
Онемение пальцев рук, легкие боли даже с правой стороны груди, зубная боль или боль в животе могут быть признаками инфаркта и проблем с сердцем, рассказала РИА... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T03:09
2024-08-31T05:16
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Онемение пальцев рук, легкие боли даже с правой стороны груди, зубная боль или боль в животе могут быть признаками инфаркта и проблем с сердцем, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. "Инфаркты молодеют. К нам обращаются молодые люди, они жалуются на онемение пальцев рук и легкие боли в сердце или даже с правой стороны груди. Ранее это считалось признаком каких-то грыж, протрузий в позвоночнике. Но, как показала практика, у них выявляется ишемия. Эти люди идут на плановое стентирование, мы спасаем их от инфаркта", — сказала Маршинцева. По словам врача, сейчас пациентов с онемением рук сразу проверяют на возможные проблемы с сердцем. После стентирования онемение рук у них проходит. "В то же время бывает, что приходят люди и жалуются на зубную боль. Естественно, они идут к стоматологу. Он, конечно же, находит кариес, лечит его, а в конце концов боль не проходит. Потом делают ЭКГ, а там острый период инфаркта", — отметила кардиолог. Кроме того, Маршинцева рассказала, что не всегда при инфаркте боли загрудинные, могут быть абдоминальные боли: у человека может болеть живот, как при аппендиците.Врач рекомендовала при любых подобных жалобах делать ЭКГ, поскольку это дешевый и рутинный метод, который хорошо дифференцирует инфаркт.
https://ria.ru/20240805/kardiolog-1964050188.html
https://rsport.ria.ru/20240707/o-kakikh-boleznyakh-mozhet-signalizirovat-bystraya-ustalost-1957759115.html
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Врач-кардиолог назвала неочевидные признаки инфаркта

Кардиолог Маршинцева: онемение пальцев рук может быть признаком инфаркта

© Depositphotos.com / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Depositphotos.com / belchonock
Больное сердце. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Онемение пальцев рук, легкие боли даже с правой стороны груди, зубная боль или боль в животе могут быть признаками инфаркта и проблем с сердцем, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
"Инфаркты молодеют. К нам обращаются молодые люди, они жалуются на онемение пальцев рук и легкие боли в сердце или даже с правой стороны груди. Ранее это считалось признаком каких-то грыж, протрузий в позвоночнике. Но, как показала практика, у них выявляется ишемия. Эти люди идут на плановое стентирование, мы спасаем их от инфаркта", — сказала Маршинцева.
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По словам врача, сейчас пациентов с онемением рук сразу проверяют на возможные проблемы с сердцем. После стентирования онемение рук у них проходит.
"В то же время бывает, что приходят люди и жалуются на зубную боль. Естественно, они идут к стоматологу. Он, конечно же, находит кариес, лечит его, а в конце концов боль не проходит. Потом делают ЭКГ, а там острый период инфаркта", — отметила кардиолог.
Кроме того, Маршинцева рассказала, что не всегда при инфаркте боли загрудинные, могут быть абдоминальные боли: у человека может болеть живот, как при аппендиците.
Врач рекомендовала при любых подобных жалобах делать ЭКГ, поскольку это дешевый и рутинный метод, который хорошо дифференцирует инфаркт.
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