https://ria.ru/20240831/kadyrov-1969702915.html

Кадыров показал кадры уничтожения иностранной техники в Курской области

Кадыров показал кадры уничтожения иностранной техники в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024

Кадыров показал кадры уничтожения иностранной техники в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения в Курской области бронированной техники иностранного производства, которую поразили бойцы спецназа... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:11

2024-08-31T17:11

2024-08-31T17:18

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

брянская область

рамзан кадыров

владимир путин

валерий герасимов

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ГРОЗНЫЙ, 31 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения в Курской области бронированной техники иностранного производства, которую поразили бойцы спецназа "Ахмат". "Отряд "Каштана" из спецназа "Ахмат" продолжает настойчиво кошмарить укрофашистов, проникнувших в Курскую область. На данный момент события развиваются в районе населенного пункта Нечаев. Для выявления и уничтожения противника активно используются в том числе и беспилотники. Один из примеров на этих съемках. Наши бойцы поразили бронированную технику иностранного производства", – написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он отметил, что "натовская консервная банка" горит отменно. По его словам, такие же потери украинские формирования несут по всей протяженности линии соприкосновения. "Закрепиться на нашей земле у них точно не получится. Впрочем с каждым днем больше всего их тревожит не эта задача, а вопрос, как им отходить и спасаться", - добавил глава Чечни. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 31 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/kadyrov-1966907124.html

курская область

россия

брянская область

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безопасность, курская область, россия, брянская область, рамзан кадыров, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины