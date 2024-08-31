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Кадыров показал кадры уничтожения иностранной техники в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 31.08.2024 (обновлено: 17:18 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/kadyrov-1969702915.html
Кадыров показал кадры уничтожения иностранной техники в Курской области
Кадыров показал кадры уничтожения иностранной техники в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
Кадыров показал кадры уничтожения иностранной техники в Курской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения в Курской области бронированной техники иностранного производства, которую поразили бойцы спецназа... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:11
2024-08-31T17:18
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
брянская область
рамзан кадыров
владимир путин
валерий герасимов
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ГРОЗНЫЙ, 31 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения в Курской области бронированной техники иностранного производства, которую поразили бойцы спецназа "Ахмат". "Отряд "Каштана" из спецназа "Ахмат" продолжает настойчиво кошмарить укрофашистов, проникнувших в Курскую область. На данный момент события развиваются в районе населенного пункта Нечаев. Для выявления и уничтожения противника активно используются в том числе и беспилотники. Один из примеров на этих съемках. Наши бойцы поразили бронированную технику иностранного производства", – написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он отметил, что "натовская консервная банка" горит отменно. По его словам, такие же потери украинские формирования несут по всей протяженности линии соприкосновения. "Закрепиться на нашей земле у них точно не получится. Впрочем с каждым днем больше всего их тревожит не эта задача, а вопрос, как им отходить и спасаться", - добавил глава Чечни. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 31 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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безопасность, курская область, россия, брянская область, рамзан кадыров, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Брянская область, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Кадыров показал кадры уничтожения иностранной техники в Курской области

Кадыров опубликовал видео уничтожения иностранной техники в Курской области

© Kadyrov_95/TelegramУничтожение бойцами спецназа "Ахмат" бронированной техники иностранного производства в Курской области
Уничтожение бойцами спецназа Ахмат бронированной техники иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Уничтожение бойцами спецназа "Ахмат" бронированной техники иностранного производства в Курской области
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 31 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения в Курской области бронированной техники иностранного производства, которую поразили бойцы спецназа "Ахмат".
«
"Отряд "Каштана" из спецназа "Ахмат" продолжает настойчиво кошмарить укрофашистов, проникнувших в Курскую область. На данный момент события развиваются в районе населенного пункта Нечаев. Для выявления и уничтожения противника активно используются в том числе и беспилотники. Один из примеров на этих съемках. Наши бойцы поразили бронированную технику иностранного производства", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "натовская консервная банка" горит отменно. По его словам, такие же потери украинские формирования несут по всей протяженности линии соприкосновения.
«
"Закрепиться на нашей земле у них точно не получится. Впрочем с каждым днем больше всего их тревожит не эта задача, а вопрос, как им отходить и спасаться", - добавил глава Чечни.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 31 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияБрянская областьРамзан КадыровВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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