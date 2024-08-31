https://ria.ru/20240831/kadyrov-1969700920.html

Кадыров опубликовал очередное видео со взятыми в плен боевиками ВСУ

Кадыров опубликовал очередное видео со взятыми в плен боевиками ВСУ - РИА Новости, 31.08.2024

Кадыров опубликовал очередное видео со взятыми в плен боевиками ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал очередное видео со взятыми в плен военнослужащими ВСУ, среди которых представитель националистического батальона... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T16:51

2024-08-31T16:51

2024-08-31T16:51

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 31 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал очередное видео со взятыми в плен военнослужащими ВСУ, среди которых представитель националистического батальона "Айдар"*. "Во время оперативных мероприятий, которые подразумевают уничтожение вражеских опорных пунктов и живой силы, наши бойцы не забывают пополнять обменный фонд. Интересно, что, как и в ранее опубликованном материале, здесь присутствует представитель нацистского батальона "Айдар"*, – написал Кадыров в своем Telegram-канале.Их пленение глава Чечни назвал результатом эффективной работы бойцов спецназа "Ахмат" совместно с военнослужащими 4-й бригады 3-й армии Южного военного округа. "Разумеется, если их послушать, никто из этих пленных не хотел воевать. Кто-то как бы в первый раз вышел на боевую задачу, другой - как бы неисправимый пацифист. Они готовы быть и поварами, и водителями, и сантехниками, только не "героями", которые пошли против нас с оружием в руках. От тех, кто громогласно заявлял о своей приверженности к нацистской идеологии, и след простыл", - добавил глава республики.* Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.

https://ria.ru/20240710/dudaev-1958715044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео плененным бойцом украинского батальона "Айдар" Кадыров показал видео с плененным бойцом украинского батальона "Айдар" 2024-08-31T16:51 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, вооруженные силы украины