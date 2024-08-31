https://ria.ru/20240831/izrail-1969741336.html

ЦАХАЛ заявил о гибели своего военного на Западном берегу

ЦАХАЛ заявил о гибели своего военного на Западном берегу - РИА Новости, 31.08.2024

ЦАХАЛ заявил о гибели своего военного на Западном берегу

Один военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб и еще один был тяжело ранен в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T21:38

2024-08-31T21:38

2024-08-31T21:38

в мире

западный берег реки иордан

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Один военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб и еще один был тяжело ранен в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, сообщила в субботу армейская пресс-служба. "Старший сержант Элькана Навон, 20 лет, из Петах-Тиквы, командир 906-го батальона... бригады "Бислах", пал во время оперативных действий в районе бригады Менаше", - говорится в сообщении. В ЦАХАЛ добавили, что в ходе того же инцидента получил серьезные ранения боевой офицер 906-го батальона бригады "Бислах". Ранее на этой неделе израильские силовики начали масштабную контртеррористическую операцию в ряде районов на севере Западного берега.

https://ria.ru/20240831/konflikt-1915630213.html

западный берег реки иордан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, западный берег реки иордан, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году