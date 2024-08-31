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ЦАХАЛ заявил о гибели своего военного на Западном берегу - РИА Новости, 31.08.2024
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21:38 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/izrail-1969741336.html
ЦАХАЛ заявил о гибели своего военного на Западном берегу
ЦАХАЛ заявил о гибели своего военного на Западном берегу - РИА Новости, 31.08.2024
ЦАХАЛ заявил о гибели своего военного на Западном берегу
Один военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб и еще один был тяжело ранен в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T21:38
2024-08-31T21:38
в мире
западный берег реки иордан
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Один военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб и еще один был тяжело ранен в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, сообщила в субботу армейская пресс-служба. "Старший сержант Элькана Навон, 20 лет, из Петах-Тиквы, командир 906-го батальона... бригады "Бислах", пал во время оперативных действий в районе бригады Менаше", - говорится в сообщении. В ЦАХАЛ добавили, что в ходе того же инцидента получил серьезные ранения боевой офицер 906-го батальона бригады "Бислах". Ранее на этой неделе израильские силовики начали масштабную контртеррористическую операцию в ряде районов на севере Западного берега.
https://ria.ru/20240831/konflikt-1915630213.html
западный берег реки иордан
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в мире, западный берег реки иордан, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о гибели своего военного на Западном берегу

ЦАХАЛ: один израильский военный погиб в ходе операции на Западном берегу Иордана

© AP Photo / Majdi MohammedДым поднимается над лагерем беженцев после израильского авиаудара по Западному берегу
Дым поднимается над лагерем беженцев после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым поднимается над лагерем беженцев после израильского авиаудара по Западному берегу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Один военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб и еще один был тяжело ранен в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
«
"Старший сержант Элькана Навон, 20 лет, из Петах-Тиквы, командир 906-го батальона... бригады "Бислах", пал во время оперативных действий в районе бригады Менаше", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ добавили, что в ходе того же инцидента получил серьезные ранения боевой офицер 906-го батальона бригады "Бислах".
Ранее на этой неделе израильские силовики начали масштабную контртеррористическую операцию в ряде районов на севере Западного берега.
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В миреЗападный берег реки ИорданАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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