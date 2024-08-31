https://ria.ru/20240831/izrail-1969618815.html

Армия Израиля зафиксировала около 40 пусков снарядов из Ливана

Армия Израиля зафиксировала около 40 пусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 31.08.2024

Армия Израиля зафиксировала около 40 пусков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером в пятницу зафиксировала около 40 пусков снарядов с территории Ливана по территории Западной Галилеи на севере Израиля,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T02:28

2024-08-31T02:28

2024-08-31T02:28

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером в пятницу зафиксировала около 40 пусков снарядов с территории Ливана по территории Западной Галилеи на севере Израиля, некоторые из снарядов были перехвачены, сообщает в субботу пресс-служба армии. "После сирен, звучавших между 22.26 и 23.02 (совпадает с мск.) в районе Западной Галилеи, было выявлено около 40 снарядов, запущенных из Ливана по израильской территории. Часть снарядов была перехвачена, также было выявлено некоторое число упавших снарядов. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным военных, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источникам огня. Ранее, как сообщают военные, ВВС Израиля нанесли удар по нескольким пусковым установкам шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. Израильские военные регулярно сообщают о ликвидациях высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240830/gaza-1969611889.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году