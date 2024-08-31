https://ria.ru/20240831/iran-1969731578.html

Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, заявил Лавров

Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024

Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, заявил Лавров

Иран категорически не хочет втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия и поддаваться на провокации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T20:12

2024-08-31T20:12

2024-08-31T20:12

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Иран категорически не хочет втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия и поддаваться на провокации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия. Его пытаются провоцировать. Убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на церемонии вступления в должность нового президента - это, конечно, провокация. Тогда Иран не стал реагировать, но заявил, что оставляет за собой это право, потому что были нарушены его территориальная целостность, суверенитет - сознательно был ликвидирован гость правительства Исламской Республики Иран", - сказал Лавров в интервью телеканалу "RT" для документального фильма "Мосты на Восток". По его словам, на данный момент создается впечатление, что единственный, кто хочет большой войны между Ираном, Израилем с вовлечением соседних стран - это Израиль, правительство этой страны особо не скрывает, что они хотят воспользоваться ситуацией, чтобы раз и навсегда попробовать решить все проблемы и с ХАМАС, и с "Хезболлах", и с проиранскими группировками в Сирии и Ираке. "Это еще один пример, когда Запад при всех своих "заклинаниях" о том, что нужно выполнять Устав ООН, уважать суверенитет, территориальную целостность различных государств, проявляет лицемерие и двойные стандарты. Если вы уважаете суверенитет, то палестинское государство по решению Совета Безопасности ООН должно быть создано именно на основе своей территориальной целостности, в тех границах, которые записаны в решении, и обладать суверенитетом. Палестинцам сейчас пытаются подсунуть какой-то "эрзац", "нечто" вроде замкнутых, контролируемых Израилем по внешнему периметру границы анклавов. Уверен, что это не приведет ни к чему хорошему", - подчеркнул Лавров. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира ливанского шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иран и руководство "Хезболлах" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.

https://ria.ru/20240823/izrail-1967843179.html

https://ria.ru/20240828/vostok-1968884411.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), сергей лавров, исмаил хания, хамас, хезболла, оон