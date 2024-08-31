https://ria.ru/20240831/investory-1969614555.html

Инвесторы из США в 2023 году увеличили вложения в иностранные бумаги

Инвесторы из США в 2023 году увеличили вложения в иностранные бумаги - РИА Новости, 31.08.2024

Инвесторы из США в 2023 году увеличили вложения в иностранные бумаги

Американские инвесторы по итогам 2023 года нарастили объем инвестиций в иностранные ценные бумаги и облигации на 1,3 триллиона долларов, или на 9,2%, до 15,3... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T00:21

2024-08-31T00:21

2024-08-31T00:22

экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Американские инвесторы по итогам 2023 года нарастили объем инвестиций в иностранные ценные бумаги и облигации на 1,3 триллиона долларов, или на 9,2%, до 15,3 триллиона долларов, следует из отчета американского Минфина, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно опубликованной первой оценке ведомства за предыдущий год, общая сумма вложений, которая включает в себя инвестиции в ценные бумаги, долгосрочные и краткосрочные облигации, составила 15,3 триллиона долларов по состоянию на 31 декабря 2023 года против 14 триллионов долларов на конец 2022 года. В частности, вложения в иностранные ценные бумаги увеличились с 10,3 до 11,5 триллиона долларов, в долгосрочные облигации — с 3,3 до 3,4 триллиона долларов, а инвестиции в краткосрочные облигации остались на прежнем уровне и составили 0,4 триллиона долларов.

https://ria.ru/20240822/ssha-1967685691.html

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экономика, сша