https://ria.ru/20240831/informatsiya-1969627192.html
Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол
Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол - РИА Новости, 31.08.2024
Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол
Россия снабжает партнеров на международных площадках информацией о преступлениях киевского режима, в том числе об использовании запрещенного вооружения, заявил... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T06:27
2024-08-31T06:27
2024-08-31T09:44
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия снабжает партнеров на международных площадках информацией о преступлениях киевского режима, в том числе об использовании запрещенного вооружения, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Нам важно, чтобы внешняя политика наших стратегических партнеров в рамках украинского конфликта базировалось на фактах. Этими фактами мы стараемся их снабжать, в том числе и по использованию запрещенного вооружения", - сказал Мирошник. Он назвал главной задачей сбор максимума данных об использовании Украиной запрещенных видов оружия. "Нам необходимы эти данные для того, чтобы предоставить абсолютно правдивую информацию нашим международным партнерам - тем, кто не является соучастником преступлений Украины", - заключил посол.
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в мире, россия, родион мирошник, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Родион Мирошник, Киев, Украина
Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол
Мирошник: Россия снабжает партнеров данными о преступлениях киевского режима