https://ria.ru/20240831/informatsiya-1969627192.html

Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол

Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол - РИА Новости, 31.08.2024

Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол

Россия снабжает партнеров на международных площадках информацией о преступлениях киевского режима, в том числе об использовании запрещенного вооружения, заявил... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T06:27

2024-08-31T06:27

2024-08-31T09:44

специальная военная операция на украине

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родион мирошник

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия снабжает партнеров на международных площадках информацией о преступлениях киевского режима, в том числе об использовании запрещенного вооружения, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Нам важно, чтобы внешняя политика наших стратегических партнеров в рамках украинского конфликта базировалось на фактах. Этими фактами мы стараемся их снабжать, в том числе и по использованию запрещенного вооружения", - сказал Мирошник. Он назвал главной задачей сбор максимума данных об использовании Украиной запрещенных видов оружия. "Нам необходимы эти данные для того, чтобы предоставить абсолютно правдивую информацию нашим международным партнерам - тем, кто не является соучастником преступлений Украины", - заключил посол.

https://ria.ru/20240831/aes-1969624039.html

https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html

россия

киев

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