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Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:27 31.08.2024 (обновлено: 09:44 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/informatsiya-1969627192.html
Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол
Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол - РИА Новости, 31.08.2024
Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол
Россия снабжает партнеров на международных площадках информацией о преступлениях киевского режима, в том числе об использовании запрещенного вооружения, заявил... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T06:27
2024-08-31T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
родион мирошник
киев
украина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия снабжает партнеров на международных площадках информацией о преступлениях киевского режима, в том числе об использовании запрещенного вооружения, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Нам важно, чтобы внешняя политика наших стратегических партнеров в рамках украинского конфликта базировалось на фактах. Этими фактами мы стараемся их снабжать, в том числе и по использованию запрещенного вооружения", - сказал Мирошник. Он назвал главной задачей сбор максимума данных об использовании Украиной запрещенных видов оружия. "Нам необходимы эти данные для того, чтобы предоставить абсолютно правдивую информацию нашим международным партнерам - тем, кто не является соучастником преступлений Украины", - заключил посол.
https://ria.ru/20240831/aes-1969624039.html
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в мире, россия, родион мирошник, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Родион Мирошник, Киев, Украина
Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол

Мирошник: Россия снабжает партнеров данными о преступлениях киевского режима

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия снабжает партнеров на международных площадках информацией о преступлениях киевского режима, в том числе об использовании запрещенного вооружения, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Нам важно, чтобы внешняя политика наших стратегических партнеров в рамках украинского конфликта базировалось на фактах. Этими фактами мы стараемся их снабжать, в том числе и по использованию запрещенного вооружения", - сказал Мирошник.
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Он назвал главной задачей сбор максимума данных об использовании Украиной запрещенных видов оружия.
"Нам необходимы эти данные для того, чтобы предоставить абсолютно правдивую информацию нашим международным партнерам - тем, кто не является соучастником преступлений Украины", - заключил посол.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРодион МирошникКиевУкраина
 
 
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