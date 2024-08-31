https://ria.ru/20240831/horvatija-1969736046.html

Хорватия передала Украине ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4

Хорватия передала Украине ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4 - РИА Новости, 31.08.2024

Хорватия передала Украине ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4

Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге передал властям в Киеве ключи от роботизированной... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T20:48

2024-08-31T20:48

2024-08-31T20:48

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

андрей пленкович

сергей боев

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851918766_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_9fabb4939cc78fc21c59188ecab78efe.jpg

ПРАГА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге передал властям в Киеве ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4 хорватского производства. Анушич заявил, что Загреб работает с Киевом в вопросе разминирования на двустороннем и международном уровнях. По его словам, Украина всегда будет иметь союзника в лице Хорватии. "На международном уровне мы - часть коалиции по разминированию на Украине по инициативе Литвы, у нас есть все основания верить, что эта коалиция даст заметные результаты. Также хочу поделится результатами донаторской конференции 2023 года в Загребе. Все страны показали желание участвовать в разминировании Украины и собранная сумма почти достигла миллиарда евро", - сказал Анушич собравшимся. После это он с представителями компании-производителя вручил символические ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4 замминистру экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву. В ходе передачи компания DOK-ING указала в информационном ролике, что с начала СВО уже передала Украине сорок две роботизированных системы разминирования для ВСУ. Хорватская компания также подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории. Анушич сообщил на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне, что официальный Загреб в 2024 году выделяет Киеву военной помощи на 66,6 миллиона евро и продолжит увеличивать военный бюджет страны до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО. Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву. Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине. Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наемники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html

https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html

https://ria.ru/20240831/lavrov-1969693162.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, андрей пленкович, сергей боев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины