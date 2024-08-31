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Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей - РИА Новости, 31.08.2024
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23:06 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/gruziya-1969749612.html
Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей
Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей - РИА Новости, 31.08.2024
Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей и осуществить... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T23:06
2024-08-31T23:06
в мире
грузия
бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 31 авг - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей и осуществить подготовку к "объединению страны" в случае получения конституционного большинства в парламенте по итогам выборов. ""Грузинской мечте" необходимо конституционное большинство... Привлечение к ответственности виновной политической агентуры и оздоровление политической системы, защита нашей страны и общества от псевдолиберальных ценностей и подготовка к объединению Грузии - все это возможно только в случае получения конституционного большинства", - заявил Иванишвили в ходе выступления в рамках предвыборной кампании. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
https://ria.ru/20240831/alternativa-1969713699.html
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в мире, грузия, бидзина иванишвили
В мире, Грузия, Бидзина Иванишвили
Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей

Власти Грузии пообещали защитить страну от псевдолиберальных ценностей

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Флаг Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 авг - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей и осуществить подготовку к "объединению страны" в случае получения конституционного большинства в парламенте по итогам выборов.
«
""Грузинской мечте" необходимо конституционное большинство... Привлечение к ответственности виновной политической агентуры и оздоровление политической системы, защита нашей страны и общества от псевдолиберальных ценностей и подготовка к объединению Грузии - все это возможно только в случае получения конституционного большинства", - заявил Иванишвили в ходе выступления в рамках предвыборной кампании.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Власти Грузии считают, что им нет альтернативы
Вчера, 18:30
 
В миреГрузияБидзина Иванишвили
 
 
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