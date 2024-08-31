https://ria.ru/20240831/gruziya-1969749612.html
Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей
Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей - РИА Новости, 31.08.2024
Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей и осуществить... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T23:06
2024-08-31T23:06
2024-08-31T23:06
в мире
грузия
бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 31 авг - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей и осуществить подготовку к "объединению страны" в случае получения конституционного большинства в парламенте по итогам выборов. ""Грузинской мечте" необходимо конституционное большинство... Привлечение к ответственности виновной политической агентуры и оздоровление политической системы, защита нашей страны и общества от псевдолиберальных ценностей и подготовка к объединению Грузии - все это возможно только в случае получения конституционного большинства", - заявил Иванишвили в ходе выступления в рамках предвыборной кампании. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
https://ria.ru/20240831/alternativa-1969713699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, бидзина иванишвили
В мире, Грузия, Бидзина Иванишвили
Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей
Власти Грузии пообещали защитить страну от псевдолиберальных ценностей