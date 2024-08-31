https://ria.ru/20240831/gruziya-1969749612.html

Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей

Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей - РИА Новости, 31.08.2024

Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей и осуществить... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T23:06

2024-08-31T23:06

2024-08-31T23:06

в мире

грузия

бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 31 авг - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей и осуществить подготовку к "объединению страны" в случае получения конституционного большинства в парламенте по итогам выборов. ""Грузинской мечте" необходимо конституционное большинство... Привлечение к ответственности виновной политической агентуры и оздоровление политической системы, защита нашей страны и общества от псевдолиберальных ценностей и подготовка к объединению Грузии - все это возможно только в случае получения конституционного большинства", - заявил Иванишвили в ходе выступления в рамках предвыборной кампании. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

https://ria.ru/20240831/alternativa-1969713699.html

грузия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, бидзина иванишвили