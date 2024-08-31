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На Камчатке усилили группировку, ведущую поиски пропавшего вертолета МИ-8т - РИА Новости, 31.08.2024
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19:20 31.08.2024 (обновлено: 19:34 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/gruppirovka-1969721844.html
На Камчатке усилили группировку, ведущую поиски пропавшего вертолета МИ-8т
На Камчатке усилили группировку, ведущую поиски пропавшего вертолета МИ-8т - РИА Новости, 31.08.2024
На Камчатке усилили группировку, ведущую поиски пропавшего вертолета МИ-8т
"Горячая линия" открыта в связи с пропажей на Камчатке вертолета, на борту которого могут находиться 22 человека, сообщило в субботу краевое ГУ МЧС России. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:20
2024-08-31T19:34
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Горячая линия" открыта в связи с пропажей на Камчатке вертолета, на борту которого могут находиться 22 человека, сообщило в субботу краевое ГУ МЧС России."В связи с пропажей вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" на базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю работает "горячая линия", номер телефона: 8 (4152) 30-10-99", - говорится в сообщении на сайте управления.Группировка, ведущая поиски пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке, усилена краевыми спасателями, в готовности к вылету находится Ми-8 МЧС, однако на "данный момент" привлечение авиации в районе поиска невозможно из-за подходящего циклона, наблюдается плотный туман.В субботу вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. Данные по числу лиц, находившихся на борту воздушного судна, устанавливаются. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке усилили группировку, ведущую поиски пропавшего вертолета МИ-8т

Группировка, ведущая поиски пропавшего вертолета МИ-8т на Камчатке, усилена

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид с кратера вулкана Горелого
Вид с кратера вулкана Горелого - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Горячая линия" открыта в связи с пропажей на Камчатке вертолета, на борту которого могут находиться 22 человека, сообщило в субботу краевое ГУ МЧС России.
«
"В связи с пропажей вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" на базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю работает "горячая линия", номер телефона: 8 (4152) 30-10-99", - говорится в сообщении на сайте управления.
Группировка, ведущая поиски пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке, усилена краевыми спасателями, в готовности к вылету находится Ми-8 МЧС, однако на "данный момент" привлечение авиации в районе поиска невозможно из-за подходящего циклона, наблюдается плотный туман.
В субботу вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. Данные по числу лиц, находившихся на борту воздушного судна, устанавливаются. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.
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ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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