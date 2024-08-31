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Правительство предоставит гранты 15 научно-образовательным центрам
Правительство предоставит гранты 15 научно-образовательным центрам - РИА Новости, 31.08.2024
Правительство предоставит гранты 15 научно-образовательным центрам
Правительство РФ в 2024 году предоставит гранты 15 научно-образовательным центрам мирового уровня, на поддержку будет выделено более 2,8 миллиарда рублей,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:13
2024-08-31T11:13
2024-08-31T11:13
россия
михаил мишустин
уральский федеральный университет
кемеровский государственный университет
сибирский федеральный университет
общество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство РФ в 2024 году предоставит гранты 15 научно-образовательным центрам мирового уровня, на поддержку будет выделено более 2,8 миллиарда рублей, сообщается на сайте кабмина. "На поддержку научно-образовательных центров мирового уровня в 2024 году будет направлено более 2,8 миллиарда рублей. Перечень получателей грантов своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина. В 2024 году гранты получат 15 научно-образовательных центров, которые объединяют образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах. "Среди получателей грантов Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский федеральный университет и другие", - отметили в кабмине. Размеры грантов составят от 93 миллионов до 250 миллионов рублей в зависимости от уровня достижений. Средства можно направить в том числе на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.
https://ria.ru/20240828/innovatsii-1968992408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, уральский федеральный университет, кемеровский государственный университет, сибирский федеральный университет, общество
Россия, Михаил Мишустин, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Общество
Правительство предоставит гранты 15 научно-образовательным центрам
Правительство предоставит гранты научно-образовательным центрам мирового уровня