https://ria.ru/20240831/granty-1969652407.html

Правительство предоставит гранты 15 научно-образовательным центрам

Правительство предоставит гранты 15 научно-образовательным центрам - РИА Новости, 31.08.2024

Правительство предоставит гранты 15 научно-образовательным центрам

Правительство РФ в 2024 году предоставит гранты 15 научно-образовательным центрам мирового уровня, на поддержку будет выделено более 2,8 миллиарда рублей,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:13

2024-08-31T11:13

2024-08-31T11:13

россия

михаил мишустин

уральский федеральный университет

кемеровский государственный университет

сибирский федеральный университет

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782554840_0:249:3036:1957_1920x0_80_0_0_4be19baf3249abe52ef4d2bdfe90230e.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство РФ в 2024 году предоставит гранты 15 научно-образовательным центрам мирового уровня, на поддержку будет выделено более 2,8 миллиарда рублей, сообщается на сайте кабмина. "На поддержку научно-образовательных центров мирового уровня в 2024 году будет направлено более 2,8 миллиарда рублей. Перечень получателей грантов своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина. В 2024 году гранты получат 15 научно-образовательных центров, которые объединяют образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах. "Среди получателей грантов Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский федеральный университет и другие", - отметили в кабмине. Размеры грантов составят от 93 миллионов до 250 миллионов рублей в зависимости от уровня достижений. Средства можно направить в том числе на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.

https://ria.ru/20240828/innovatsii-1968992408.html

https://ria.ru/20240825/stipendiya-1968334751.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, уральский федеральный университет, кемеровский государственный университет, сибирский федеральный университет, общество