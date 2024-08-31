https://ria.ru/20240831/gorlovka-1969738543.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 31.08.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками поселка шахты "19/20" Никитского района Горловки в ДНР, сообщил в субботу мэр города Иван... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T21:10

2024-08-31T21:10

2024-08-31T21:10

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками поселка шахты "19/20" Никитского района Горловки в ДНР, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела поселка шахты "19/20" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранены двое мирных граждан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что мирный житель 1951 года рождения пострадал в субботу при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240831/vybor-1969626398.html

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донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол