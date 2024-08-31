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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/gorlovka-1969738543.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 31.08.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками поселка шахты "19/20" Никитского района Горловки в ДНР, сообщил в субботу мэр города Иван... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T21:10
2024-08-31T21:10
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками поселка шахты "19/20" Никитского района Горловки в ДНР, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела поселка шахты "19/20" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранены двое мирных граждан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что мирный житель 1951 года рождения пострадал в субботу при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240831/vybor-1969626398.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками поселка шахты "19/20" Никитского района Горловки в ДНР, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько.
«
"В результате обстрела поселка шахты "19/20" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранены двое мирных граждан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что мирный житель 1951 года рождения пострадал в субботу при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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