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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.08.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в субботу при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:36
2024-08-31T15:36
2024-08-31T15:36
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в субботу при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 31 августа по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населённый пункт Горловка (Никитовский район): по улице Жукова пострадал мужчина 1951 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, как отмечает представительство, в результате обстрелов украинскими войсками Горловки повреждения получил многоквартирный жилой дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный мужчина