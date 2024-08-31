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В здании в центре Москвы ликвидировали открытое горение
В здании в центре Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 31.08.2024
В здании в центре Москвы ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:29
2024-08-31T18:29
2024-08-31T18:39
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В Москве пожарные ликвидировали открытое горение на Бережковской набережной", - говорится в сообщении. Трехэтажное административное здание загорелось на Бережковской набережной в центре Москвы в субботу на площади 1 тысячи "квадратов". К тушению привлекли четыре вертолета, а также пожарный корабль. Огонь был локализован на 1 тысячи "квадратах".
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В здании в центре Москвы ликвидировали открытое горение
В здании на Бережковской набережной в Москве ликвидировали открытое горение