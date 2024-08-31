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В здании в центре Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 31.08.2024
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18:29 31.08.2024 (обновлено: 18:39 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/gorenie-1969713341.html
В здании в центре Москвы ликвидировали открытое горение
В здании в центре Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 31.08.2024
В здании в центре Москвы ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:29
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происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В Москве пожарные ликвидировали открытое горение на Бережковской набережной", - говорится в сообщении. Трехэтажное административное здание загорелось на Бережковской набережной в центре Москвы в субботу на площади 1 тысячи "квадратов". К тушению привлекли четыре вертолета, а также пожарный корабль. Огонь был локализован на 1 тысячи "квадратах".
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В здании в центре Москвы ликвидировали открытое горение

В здании на Бережковской набережной в Москве ликвидировали открытое горение

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве. 31 августа 2024
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве. 31 августа 2024
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в административном здании на Бережковской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"В Москве пожарные ликвидировали открытое горение на Бережковской набережной", - говорится в сообщении.
Трехэтажное административное здание загорелось на Бережковской набережной в центре Москвы в субботу на площади 1 тысячи "квадратов". К тушению привлекли четыре вертолета, а также пожарный корабль. Огонь был локализован на 1 тысячи "квадратах".
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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