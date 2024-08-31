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Рост поставок оружия ВСУ не поможет окончить конфликт, считает лидер АдГ - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/germanija-1969684996.html
Рост поставок оружия ВСУ не поможет окончить конфликт, считает лидер АдГ
Рост поставок оружия ВСУ не поможет окончить конфликт, считает лидер АдГ - РИА Новости, 31.08.2024
Рост поставок оружия ВСУ не поможет окончить конфликт, считает лидер АдГ
Рост поставок оружия и вливание денег в Украину не поможет окончить конфликт, необходимы переговоры, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:03
2024-08-31T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
тино крупалла
сергей лавров
нато
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Рост поставок оружия и вливание денег в Украину не поможет окончить конфликт, необходимы переговоры, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. По мнению лидера партии, Германия могла бы повлиять на разрешение украинского конфликта, "поговорив с обеими сторонами и оказав давление на" Зеленского. "Готовность к переговорам есть всегда. Мы также знаем, что даже увеличение поставок оружия и денег не приведет к окончанию этой войны. И население, естественно, боится распространения (конфликта) на Польшу, но также и на Германию", - сказал Крупалла в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, германия, тино крупалла, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Тино Крупалла, Сергей Лавров, НАТО
Рост поставок оружия ВСУ не поможет окончить конфликт, считает лидер АдГ

Крупалла: рост поставок оружия и вливание денег в Украину не завершат конфликт

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Рост поставок оружия и вливание денег в Украину не поможет окончить конфликт, необходимы переговоры, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
По мнению лидера партии, Германия могла бы повлиять на разрешение украинского конфликта, "поговорив с обеими сторонами и оказав давление на" Зеленского.
«
"Готовность к переговорам есть всегда. Мы также знаем, что даже увеличение поставок оружия и денег не приведет к окончанию этой войны. И население, естественно, боится распространения (конфликта) на Польшу, но также и на Германию", - сказал Крупалла в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
СМИ предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области
Вчера, 13:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияТино КрупаллаСергей ЛавровНАТО
 
 
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