https://ria.ru/20240831/germanija-1969684996.html

Рост поставок оружия ВСУ не поможет окончить конфликт, считает лидер АдГ

Рост поставок оружия ВСУ не поможет окончить конфликт, считает лидер АдГ - РИА Новости, 31.08.2024

Рост поставок оружия ВСУ не поможет окончить конфликт, считает лидер АдГ

Рост поставок оружия и вливание денег в Украину не поможет окончить конфликт, необходимы переговоры, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:03

2024-08-31T15:03

2024-08-31T15:03

специальная военная операция на украине

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россия

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тино крупалла

сергей лавров

нато

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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Рост поставок оружия и вливание денег в Украину не поможет окончить конфликт, необходимы переговоры, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. По мнению лидера партии, Германия могла бы повлиять на разрешение украинского конфликта, "поговорив с обеими сторонами и оказав давление на" Зеленского. "Готовность к переговорам есть всегда. Мы также знаем, что даже увеличение поставок оружия и денег не приведет к окончанию этой войны. И население, естественно, боится распространения (конфликта) на Польшу, но также и на Германию", - сказал Крупалла в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, россия, германия, тино крупалла, сергей лавров, нато