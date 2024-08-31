https://ria.ru/20240831/gelendzhik-1969743059.html
В Геленджике завершили ремонт водовода
В Геленджике завершили ремонт водовода - РИА Новости, 31.08.2024
В Геленджике завершили ремонт водовода
Коммунальщики завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе в Геленджике, сбой на котором привел к отключению водоснабжения всей западной части... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T21:53
2024-08-31T21:53
2024-08-31T21:53
происшествия
жкх
геленджик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929557552_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_41a3ab62f19887139858c24f50716f57.jpg
СОЧИ, 31 авг - РИА Новости. Коммунальщики завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе в Геленджике, сбой на котором привел к отключению водоснабжения всей западной части курорта, сообщили в ресурсоснабжающей компании "Концессии водоснабжения - Геленджик". Ранее сообщалось об аварии на Троицком групповом водоводе, из-за которой вся западная часть Геленджика осталась без воды. Отмечалось, что специалисты приступили к устранению неполадок, на это время был организован подвоз воды. "По информации диспетчерской службы Троицкого группового водовода, аварийные работы на трубопроводе Ду 800 мм завершены. После окончания ремонтных работ необходимо не менее шести часов для выхода на режим и заполнение резервуаров чистой воды", - говорится в Telegram-канале коммунальной компании. Подача воды на микрорайоны Северный, Марьинский, Марьина роща, Виноградный, Бобрукова щель, Тонкий мыс, Геленджикский проспект и прилегающие улицы будет восстановлена не ранее 23.00 мск.
https://ria.ru/20240406/evpatoriya-1938160377.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929557552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_099c946157d61480aefe55607d1a7531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, геленджик
Происшествия, ЖКХ, Геленджик
В Геленджике завершили ремонт водовода
В Геленджике завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе
СОЧИ, 31 авг - РИА Новости.
Коммунальщики завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе в Геленджике, сбой на котором привел к отключению водоснабжения всей западной части курорта, сообщили
в ресурсоснабжающей компании "Концессии водоснабжения - Геленджик".
Ранее сообщалось об аварии на Троицком групповом водоводе, из-за которой вся западная часть Геленджика осталась без воды. Отмечалось, что специалисты приступили к устранению неполадок, на это время был организован подвоз воды.
«
"По информации диспетчерской службы Троицкого группового водовода, аварийные работы на трубопроводе Ду 800 мм завершены. После окончания ремонтных работ необходимо не менее шести часов для выхода на режим и заполнение резервуаров чистой воды", - говорится в Telegram-канале коммунальной компании.
Подача воды на микрорайоны Северный, Марьинский, Марьина роща, Виноградный, Бобрукова щель, Тонкий мыс, Геленджикский проспект и прилегающие улицы будет восстановлена не ранее 23.00 мск.