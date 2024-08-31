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В Геленджике завершили ремонт водовода - РИА Новости, 31.08.2024
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21:53 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/gelendzhik-1969743059.html
В Геленджике завершили ремонт водовода
В Геленджике завершили ремонт водовода - РИА Новости, 31.08.2024
В Геленджике завершили ремонт водовода
Коммунальщики завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе в Геленджике, сбой на котором привел к отключению водоснабжения всей западной части... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T21:53
2024-08-31T21:53
происшествия
жкх
геленджик
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СОЧИ, 31 авг - РИА Новости. Коммунальщики завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе в Геленджике, сбой на котором привел к отключению водоснабжения всей западной части курорта, сообщили в ресурсоснабжающей компании "Концессии водоснабжения - Геленджик". Ранее сообщалось об аварии на Троицком групповом водоводе, из-за которой вся западная часть Геленджика осталась без воды. Отмечалось, что специалисты приступили к устранению неполадок, на это время был организован подвоз воды. "По информации диспетчерской службы Троицкого группового водовода, аварийные работы на трубопроводе Ду 800 мм завершены. После окончания ремонтных работ необходимо не менее шести часов для выхода на режим и заполнение резервуаров чистой воды", - говорится в Telegram-канале коммунальной компании. Подача воды на микрорайоны Северный, Марьинский, Марьина роща, Виноградный, Бобрукова щель, Тонкий мыс, Геленджикский проспект и прилегающие улицы будет восстановлена не ранее 23.00 мск.
https://ria.ru/20240406/evpatoriya-1938160377.html
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происшествия, жкх, геленджик
Происшествия, ЖКХ, Геленджик
В Геленджике завершили ремонт водовода

В Геленджике завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Геленджик и Геленджикскую бухту
Вид на город Геленджик и Геленджикскую бухту - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Геленджик и Геленджикскую бухту. Архивное фото
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СОЧИ, 31 авг - РИА Новости. Коммунальщики завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе в Геленджике, сбой на котором привел к отключению водоснабжения всей западной части курорта, сообщили в ресурсоснабжающей компании "Концессии водоснабжения - Геленджик".
Ранее сообщалось об аварии на Троицком групповом водоводе, из-за которой вся западная часть Геленджика осталась без воды. Отмечалось, что специалисты приступили к устранению неполадок, на это время был организован подвоз воды.
«
"По информации диспетчерской службы Троицкого группового водовода, аварийные работы на трубопроводе Ду 800 мм завершены. После окончания ремонтных работ необходимо не менее шести часов для выхода на режим и заполнение резервуаров чистой воды", - говорится в Telegram-канале коммунальной компании.
Подача воды на микрорайоны Северный, Марьинский, Марьина роща, Виноградный, Бобрукова щель, Тонкий мыс, Геленджикский проспект и прилегающие улицы будет восстановлена не ранее 23.00 мск.
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