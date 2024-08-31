https://ria.ru/20240831/gelendzhik-1969688117.html
В Геленджике ограничили водоснабжение
В Геленджике ограничили водоснабжение - РИА Новости, 31.08.2024
В Геленджике ограничили водоснабжение
Ограничение воды фиксируется в западной части города-курорта Геленджика из-за аварии на водоводе, место прорыва пока не обнаружено, время восстановления... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:19
2024-08-31T15:19
2024-08-31T15:22
происшествия
жкх
геленджик
кабардинка
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СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Ограничение воды фиксируется в западной части города-курорта Геленджика из-за аварии на водоводе, место прорыва пока не обнаружено, время восстановления неизвестно, сообщили в ресурсноснабжающей компании "Концессии водоснабжения-Геленджик". Уточняется, что авария произошла в ночь на субботу на Троицком групповом водоводе. "В данный момент в зоне отключения находится вся западная часть города от с. Кабардинка до ул. Садовой, а также часть мкр. Голубая Бухта, сёла Марьина Роща и Виноградное. Место предполагаемого прорыва еще не обнаружено. Время, необходимое для восстановления повреждения в данный момент, неизвестно", - говорится в Telegram-канале коммунальной компании. В связи со сложившейся ситуацией организован подвоз воды.
https://ria.ru/20240718/gelendzhik-1960577100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, геленджик, кабардинка
Происшествия, ЖКХ, Геленджик, Кабардинка
В Геленджике ограничили водоснабжение
На западе Геленджика зафиксировали ограничение воды из-за аварии на водоводе