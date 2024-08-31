Рейтинг@Mail.ru
В Геленджике ограничили водоснабжение - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 31.08.2024 (обновлено: 15:22 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/gelendzhik-1969688117.html
В Геленджике ограничили водоснабжение
В Геленджике ограничили водоснабжение - РИА Новости, 31.08.2024
В Геленджике ограничили водоснабжение
Ограничение воды фиксируется в западной части города-курорта Геленджика из-за аварии на водоводе, место прорыва пока не обнаружено, время восстановления... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:19
2024-08-31T15:22
происшествия
жкх
геленджик
кабардинка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740660166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7eb81f01033beb1d8bd428c8534eb1c9.jpg
СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Ограничение воды фиксируется в западной части города-курорта Геленджика из-за аварии на водоводе, место прорыва пока не обнаружено, время восстановления неизвестно, сообщили в ресурсноснабжающей компании "Концессии водоснабжения-Геленджик". Уточняется, что авария произошла в ночь на субботу на Троицком групповом водоводе. "В данный момент в зоне отключения находится вся западная часть города от с. Кабардинка до ул. Садовой, а также часть мкр. Голубая Бухта, сёла Марьина Роща и Виноградное. Место предполагаемого прорыва еще не обнаружено. Время, необходимое для восстановления повреждения в данный момент, неизвестно", - говорится в Telegram-канале коммунальной компании. В связи со сложившейся ситуацией организован подвоз воды.
https://ria.ru/20240718/gelendzhik-1960577100.html
геленджик
кабардинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740660166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82956286c952d899d42dca8897cfeb2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, геленджик, кабардинка
Происшествия, ЖКХ, Геленджик, Кабардинка
В Геленджике ограничили водоснабжение

На западе Геленджика зафиксировали ограничение воды из-за аварии на водоводе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Геленджик
Вид на город Геленджик - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на город Геленджик. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Ограничение воды фиксируется в западной части города-курорта Геленджика из-за аварии на водоводе, место прорыва пока не обнаружено, время восстановления неизвестно, сообщили в ресурсноснабжающей компании "Концессии водоснабжения-Геленджик".
Уточняется, что авария произошла в ночь на субботу на Троицком групповом водоводе.
«
"В данный момент в зоне отключения находится вся западная часть города от с. Кабардинка до ул. Садовой, а также часть мкр. Голубая Бухта, сёла Марьина Роща и Виноградное. Место предполагаемого прорыва еще не обнаружено. Время, необходимое для восстановления повреждения в данный момент, неизвестно", - говорится в Telegram-канале коммунальной компании.
В связи со сложившейся ситуацией организован подвоз воды.
Геленджик - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Жители более ста улиц Геленджика остались без света
18 июля, 20:09
 
ПроисшествияЖКХГеленджикКабардинка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала