https://ria.ru/20240831/gelendzhik-1969688117.html

В Геленджике ограничили водоснабжение

В Геленджике ограничили водоснабжение - РИА Новости, 31.08.2024

В Геленджике ограничили водоснабжение

Ограничение воды фиксируется в западной части города-курорта Геленджика из-за аварии на водоводе, место прорыва пока не обнаружено, время восстановления... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:19

2024-08-31T15:19

2024-08-31T15:22

происшествия

жкх

геленджик

кабардинка

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СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Ограничение воды фиксируется в западной части города-курорта Геленджика из-за аварии на водоводе, место прорыва пока не обнаружено, время восстановления неизвестно, сообщили в ресурсноснабжающей компании "Концессии водоснабжения-Геленджик". Уточняется, что авария произошла в ночь на субботу на Троицком групповом водоводе. "В данный момент в зоне отключения находится вся западная часть города от с. Кабардинка до ул. Садовой, а также часть мкр. Голубая Бухта, сёла Марьина Роща и Виноградное. Место предполагаемого прорыва еще не обнаружено. Время, необходимое для восстановления повреждения в данный момент, неизвестно", - говорится в Telegram-канале коммунальной компании. В связи со сложившейся ситуацией организован подвоз воды.

https://ria.ru/20240718/gelendzhik-1960577100.html

геленджик

кабардинка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, геленджик, кабардинка