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Глава французской партии республиканцев объявил о создании новой политсилы
Глава французской партии республиканцев объявил о создании новой политсилы - РИА Новости, 31.08.2024
Глава французской партии республиканцев объявил о создании новой политсилы
Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти, лидерство которого пытаются оспорить внутри партии, объявил в субботу о создании новой партии "Союз... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:36
2024-08-31T17:36
2024-08-31T17:36
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франция
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти, лидерство которого пытаются оспорить внутри партии, объявил в субботу о создании новой партии "Союз правых за Республику". "Чтобы вернуться к победе, я вам сегодня предлагаю перестроить нашу политическую семью. У меня есть твердое убеждение: "Союз правых за Республику" должен надолго утвердиться в правительстве Франции и направлять нашу политическую жизнь. Да, друзья мои, "Союз правых за Республику" станет такой великой партией правых", - сказал он, выступая перед сторонниками в коммуне Левенс. В преддверии прошедших парламентских выборов во Франции Эрик Сьотти объявил 11 июня об альянсе с правой партией "Национальное объединение". После этого политический комитет LR постановил исключить Сьотти из партии. Политик оспаривает действия однопартийцев, суд вынесет решение о законности его исключения 14 октября.
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951858632.html
франция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Глава французской партии республиканцев объявил о создании новой политсилы
Глава французской LR Эрик Сьотти объявил о создании новой партии
ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти, лидерство которого пытаются оспорить внутри партии, объявил в субботу о создании новой партии "Союз правых за Республику".
"Чтобы вернуться к победе, я вам сегодня предлагаю перестроить нашу политическую семью. У меня есть твердое убеждение: "Союз правых за Республику" должен надолго утвердиться в правительстве Франции
и направлять нашу политическую жизнь. Да, друзья мои, "Союз правых за Республику" станет такой великой партией правых", - сказал он, выступая перед сторонниками в коммуне Левенс.
В преддверии прошедших парламентских выборов во Франции Эрик Сьотти объявил 11 июня об альянсе с правой партией "Национальное объединение". После этого политический комитет LR постановил исключить Сьотти из партии. Политик оспаривает действия однопартийцев, суд вынесет решение о законности его исключения 14 октября.