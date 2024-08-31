https://ria.ru/20240831/frantsiya-1969707129.html

Глава французской партии республиканцев объявил о создании новой политсилы

Глава французской партии республиканцев объявил о создании новой политсилы - РИА Новости, 31.08.2024

Глава французской партии республиканцев объявил о создании новой политсилы

Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти, лидерство которого пытаются оспорить внутри партии, объявил в субботу о создании новой партии "Союз... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:36

2024-08-31T17:36

2024-08-31T17:36

в мире

франция

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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти, лидерство которого пытаются оспорить внутри партии, объявил в субботу о создании новой партии "Союз правых за Республику". "Чтобы вернуться к победе, я вам сегодня предлагаю перестроить нашу политическую семью. У меня есть твердое убеждение: "Союз правых за Республику" должен надолго утвердиться в правительстве Франции и направлять нашу политическую жизнь. Да, друзья мои, "Союз правых за Республику" станет такой великой партией правых", - сказал он, выступая перед сторонниками в коммуне Левенс. В преддверии прошедших парламентских выборов во Франции Эрик Сьотти объявил 11 июня об альянсе с правой партией "Национальное объединение". После этого политический комитет LR постановил исключить Сьотти из партии. Политик оспаривает действия однопартийцев, суд вынесет решение о законности его исключения 14 октября.

https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951858632.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция