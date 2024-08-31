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Глава французской партии республиканцев объявил о создании новой политсилы - РИА Новости, 31.08.2024
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17:36 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/frantsiya-1969707129.html
Глава французской партии республиканцев объявил о создании новой политсилы
Глава французской партии республиканцев объявил о создании новой политсилы - РИА Новости, 31.08.2024
Глава французской партии республиканцев объявил о создании новой политсилы
Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти, лидерство которого пытаются оспорить внутри партии, объявил в субботу о создании новой партии "Союз... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:36
2024-08-31T17:36
в мире
франция
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти, лидерство которого пытаются оспорить внутри партии, объявил в субботу о создании новой партии "Союз правых за Республику". "Чтобы вернуться к победе, я вам сегодня предлагаю перестроить нашу политическую семью. У меня есть твердое убеждение: "Союз правых за Республику" должен надолго утвердиться в правительстве Франции и направлять нашу политическую жизнь. Да, друзья мои, "Союз правых за Республику" станет такой великой партией правых", - сказал он, выступая перед сторонниками в коммуне Левенс. В преддверии прошедших парламентских выборов во Франции Эрик Сьотти объявил 11 июня об альянсе с правой партией "Национальное объединение". После этого политический комитет LR постановил исключить Сьотти из партии. Политик оспаривает действия однопартийцев, суд вынесет решение о законности его исключения 14 октября.
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в мире, франция
В мире, Франция
Глава французской партии республиканцев объявил о создании новой политсилы

Глава французской LR Эрик Сьотти объявил о создании новой партии

© AP Photo / Francois MoriГлава французской партии республиканцев Эрик Сьотти
Глава французской партии республиканцев Эрик Сьотти - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Francois Mori
Глава французской партии республиканцев Эрик Сьотти. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти, лидерство которого пытаются оспорить внутри партии, объявил в субботу о создании новой партии "Союз правых за Республику".
"Чтобы вернуться к победе, я вам сегодня предлагаю перестроить нашу политическую семью. У меня есть твердое убеждение: "Союз правых за Республику" должен надолго утвердиться в правительстве Франции и направлять нашу политическую жизнь. Да, друзья мои, "Союз правых за Республику" станет такой великой партией правых", - сказал он, выступая перед сторонниками в коммуне Левенс.
В преддверии прошедших парламентских выборов во Франции Эрик Сьотти объявил 11 июня об альянсе с правой партией "Национальное объединение". После этого политический комитет LR постановил исключить Сьотти из партии. Политик оспаривает действия однопартийцев, суд вынесет решение о законности его исключения 14 октября.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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