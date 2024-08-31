https://ria.ru/20240831/evropa-1969701761.html

Французский политик обвинил фон дер Ляйен в желании развязать войну

Французский политик обвинил фон дер Ляйен в желании развязать войну - РИА Новости, 31.08.2024

Французский политик обвинил фон дер Ляйен в желании развязать войну

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге подтвердила, что хочет войны и подталкивает... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:02

2024-08-31T17:02

2024-08-31T17:03

в мире

россия

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прага

флориан филиппо

урсула фон дер ляйен

виктор орбан

нато

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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге подтвердила, что хочет войны и подталкивает страны к военному конфликту, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Лидер "Патриотов" напомнил, что в пятницу на форуме глава ЕК заявила, что мир между государствами не должен восприниматься как должное и выступила с критикой поездок премьера Венгрии Виктора Орбана для достижения мирных соглашений, подтвердив, что будет назначен еврокомиссар по обороне. "Полное безумие! Короче говоря, она хочет войны, она подталкивает к войне, она отказывается от мира и хочет навязать очень опасную "европейскую армию"", - написал Филиппо в соцсети X. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, прага, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, нато, еврокомиссия, патриот