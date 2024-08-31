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Французский политик обвинил фон дер Ляйен в желании развязать войну - РИА Новости, 31.08.2024
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17:02 31.08.2024 (обновлено: 17:03 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/evropa-1969701761.html
Французский политик обвинил фон дер Ляйен в желании развязать войну
Французский политик обвинил фон дер Ляйен в желании развязать войну - РИА Новости, 31.08.2024
Французский политик обвинил фон дер Ляйен в желании развязать войну
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге подтвердила, что хочет войны и подталкивает... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:02
2024-08-31T17:03
в мире
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прага
флориан филиппо
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге подтвердила, что хочет войны и подталкивает страны к военному конфликту, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Лидер "Патриотов" напомнил, что в пятницу на форуме глава ЕК заявила, что мир между государствами не должен восприниматься как должное и выступила с критикой поездок премьера Венгрии Виктора Орбана для достижения мирных соглашений, подтвердив, что будет назначен еврокомиссар по обороне. "Полное безумие! Короче говоря, она хочет войны, она подталкивает к войне, она отказывается от мира и хочет навязать очень опасную "европейскую армию"", - написал Филиппо в соцсети X. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, москва, прага, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, нато, еврокомиссия, патриот
В мире, Россия, Москва, Прага, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, НАТО, Еврокомиссия, Патриот
Французский политик обвинил фон дер Ляйен в желании развязать войну

Французский политик: фон дер Ляйен подталкивает страны к военному конфликту

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге подтвердила, что хочет войны и подталкивает страны к военному конфликту, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Лидер "Патриотов" напомнил, что в пятницу на форуме глава ЕК заявила, что мир между государствами не должен восприниматься как должное и выступила с критикой поездок премьера Венгрии Виктора Орбана для достижения мирных соглашений, подтвердив, что будет назначен еврокомиссар по обороне.
«
"Полное безумие! Короче говоря, она хочет войны, она подталкивает к войне, она отказывается от мира и хочет навязать очень опасную "европейскую армию"", - написал Филиппо в соцсети X.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ.
В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
"Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции
19 февраля, 02:55
 
В миреРоссияМоскваПрагаФлориан ФилиппоУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанНАТОЕврокомиссияПатриот
 
 
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