Французский политик обвинил фон дер Ляйен в желании развязать войну
Французский политик: фон дер Ляйен подталкивает страны к военному конфликту
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге подтвердила, что хочет войны и подталкивает страны к военному конфликту, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Лидер "Патриотов" напомнил, что в пятницу на форуме глава ЕК заявила, что мир между государствами не должен восприниматься как должное и выступила с критикой поездок премьера Венгрии Виктора Орбана для достижения мирных соглашений, подтвердив, что будет назначен еврокомиссар по обороне.
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"Полное безумие! Короче говоря, она хочет войны, она подталкивает к войне, она отказывается от мира и хочет навязать очень опасную "европейскую армию"", - написал Филиппо в соцсети X.
В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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