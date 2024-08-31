https://ria.ru/20240831/energosektor-1969749790.html

В Раде рассказали, почему Запад не дает Украине денег на энергосектор

В Раде рассказали, почему Запад не дает Украине денег на энергосектор - РИА Новости, 31.08.2024

В Раде рассказали, почему Запад не дает Украине денег на энергосектор

Западные партнеры предпочитают выделять украинским властям помощь на восстановление энергосистемы в виде оборудования, а не денег, чтобы избежать нечестного и... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T23:10

2024-08-31T23:10

2024-08-31T23:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

красноармейск

андрей герус

укрэнерго

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Западные партнеры предпочитают выделять украинским властям помощь на восстановление энергосистемы в виде оборудования, а не денег, чтобы избежать нечестного и нецелевого использования средств, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. "Обычно западные партнеры не дают деньги на восстановление нашей энергосистемы, они дают либо оборудование, либо какие-то материалы. Но "Укрэнерго", хоть не единственная компания, которой доверяют и дают ей деньги, чтобы компания уже сама использовала средства на закупки", - сказа он в эфире радио NV, трансляция которого велась на Youtube-канале. По словам Герсуа, это значит, что партнеры доверяют национальной энергетической компании "Укрэнерго" и верят, что предоставленные деньги будут использованы честно и эффективно. Кроме того, как он заверил, "Укрэнерго" построила за последний год больше укрытий для энергообъектов чем все остальные энергокомпании вместе взятые. Служба безопасности Украины 12 августа сообщила о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов. По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет об Александре Хейло, который после этого был снят с должности. Сообщалось, что замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать им горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали после передачи части взятки.

https://ria.ru/20240831/horvatija-1969736046.html

https://ria.ru/20240831/vybor-1969626398.html

украина

донецкая народная республика

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, красноармейск, андрей герус, укрэнерго, верховная рада украины, страна.ua