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В Раде рассказали, почему Запад не дает Украине денег на энергосектор - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/energosektor-1969749790.html
В Раде рассказали, почему Запад не дает Украине денег на энергосектор
В Раде рассказали, почему Запад не дает Украине денег на энергосектор - РИА Новости, 31.08.2024
В Раде рассказали, почему Запад не дает Украине денег на энергосектор
Западные партнеры предпочитают выделять украинским властям помощь на восстановление энергосистемы в виде оборудования, а не денег, чтобы избежать нечестного и... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T23:10
2024-08-31T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
красноармейск
андрей герус
укрэнерго
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Западные партнеры предпочитают выделять украинским властям помощь на восстановление энергосистемы в виде оборудования, а не денег, чтобы избежать нечестного и нецелевого использования средств, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. "Обычно западные партнеры не дают деньги на восстановление нашей энергосистемы, они дают либо оборудование, либо какие-то материалы. Но "Укрэнерго", хоть не единственная компания, которой доверяют и дают ей деньги, чтобы компания уже сама использовала средства на закупки", - сказа он в эфире радио NV, трансляция которого велась на Youtube-канале. По словам Герсуа, это значит, что партнеры доверяют национальной энергетической компании "Укрэнерго" и верят, что предоставленные деньги будут использованы честно и эффективно. Кроме того, как он заверил, "Укрэнерго" построила за последний год больше укрытий для энергообъектов чем все остальные энергокомпании вместе взятые. Служба безопасности Украины 12 августа сообщила о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов. По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет об Александре Хейло, который после этого был снят с должности. Сообщалось, что замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать им горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали после передачи части взятки.
https://ria.ru/20240831/horvatija-1969736046.html
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украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, красноармейск, андрей герус, укрэнерго, верховная рада украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Андрей Герус, Укрэнерго, Верховная Рада Украины, Страна.ua
В Раде рассказали, почему Запад не дает Украине денег на энергосектор

Депутат Рады: Украине не дают денег на энергосектор из-за возможных хищений

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Западные партнеры предпочитают выделять украинским властям помощь на восстановление энергосистемы в виде оборудования, а не денег, чтобы избежать нечестного и нецелевого использования средств, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
«
"Обычно западные партнеры не дают деньги на восстановление нашей энергосистемы, они дают либо оборудование, либо какие-то материалы. Но "Укрэнерго", хоть не единственная компания, которой доверяют и дают ей деньги, чтобы компания уже сама использовала средства на закупки", - сказа он в эфире радио NV, трансляция которого велась на Youtube-канале.
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По словам Герсуа, это значит, что партнеры доверяют национальной энергетической компании "Укрэнерго" и верят, что предоставленные деньги будут использованы честно и эффективно. Кроме того, как он заверил, "Укрэнерго" построила за последний год больше укрытий для энергообъектов чем все остальные энергокомпании вместе взятые.
Служба безопасности Украины 12 августа сообщила о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов. По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет об Александре Хейло, который после этого был снят с должности. Сообщалось, что замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать им горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали после передачи части взятки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскАндрей ГерусУкрэнергоВерховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
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