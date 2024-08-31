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Пушилин и Жога открыли в Донецке фестиваль национальных видов единоборств - РИА Новости, 31.08.2024
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16:15 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/edinoborstva-1969697438.html
Пушилин и Жога открыли в Донецке фестиваль национальных видов единоборств
Пушилин и Жога открыли в Донецке фестиваль национальных видов единоборств - РИА Новости, 31.08.2024
Пушилин и Жога открыли в Донецке фестиваль национальных видов единоборств
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и спикер Совета народных депутатов ДНР Артем Жога открыли в Донецке первый фестиваль национальных видов... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:15
2024-08-31T16:15
донецкая народная республика
донецк
артем жога
александр захарченко
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и спикер Совета народных депутатов ДНР Артем Жога открыли в Донецке первый фестиваль национальных видов единоборств памяти первого главы ДНР Александра Захарченко. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До этого на него было совершено несколько покушений. "Посвятить фестиваль памяти первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко было абсолютно правильной идеей. Мы своими достижениями, своими успехами должны его помнить и его увековечивать, потому что Александр Владимирович внес свой вклад в становление Донецкой Народной Республики и в осуществление нашей мечты, когда мы стали вновь Россией", - заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, террористическим убийством первого главы ДНР противник хотел разобщить общество и сделать невозможным сопротивление, однако это ему не удалось. Председатель Народного совета ДНР Артем Жога отметил, что в целях безопасности фестиваль проводится в ограниченном режиме, при минимуме зрителей. "Из-за мер безопасности фестиваль проходит в небольшом формате, но парни достойно показывают свои результаты... Очень порадовал один из участников, которому шесть лет, он продемонстрировал отличные показатели. Это будущее наших спортсменов, будущие чемпионы, которые будут отстаивать честь страны на международных соревнованиях", - пояснил Жога. В рамках фестиваля прошли соревнования по самбо, боксу, курешу и греко-римской борьбе. В них приняло участие несколько десятков молодых спортсменов разных возрастов. Медали победителям вручал лично бывший командир батальона "Спарта", спикер парламента ДНР Артем Жога.
https://ria.ru/20240831/zaharchenko-1969649317.html
https://ria.ru/20240516/zakharchenko-1946423477.html
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донецкая народная республика, донецк, артем жога, александр захарченко, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Донецк, Артем Жога, Александр Захарченко, Денис Пушилин, Общество
Пушилин и Жога открыли в Донецке фестиваль национальных видов единоборств

Пушилин и Жога открыли в Донецке первый фестиваль национальных видов единоборств

© Пушилин Д.В./TelegramФестиваль национальных видов единоборств, посвященный памяти первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко в Донецке
Фестиваль национальных видов единоборств, посвященный памяти первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Пушилин Д.В./Telegram
Фестиваль национальных видов единоборств, посвященный памяти первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и спикер Совета народных депутатов ДНР Артем Жога открыли в Донецке первый фестиваль национальных видов единоборств памяти первого главы ДНР Александра Захарченко.
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До этого на него было совершено несколько покушений.
В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В Донецке почтили память Александра Захарченко
Вчера, 10:52
"Посвятить фестиваль памяти первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко было абсолютно правильной идеей. Мы своими достижениями, своими успехами должны его помнить и его увековечивать, потому что Александр Владимирович внес свой вклад в становление Донецкой Народной Республики и в осуществление нашей мечты, когда мы стали вновь Россией", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, террористическим убийством первого главы ДНР противник хотел разобщить общество и сделать невозможным сопротивление, однако это ему не удалось.
Председатель Народного совета ДНР Артем Жога отметил, что в целях безопасности фестиваль проводится в ограниченном режиме, при минимуме зрителей.
"Из-за мер безопасности фестиваль проходит в небольшом формате, но парни достойно показывают свои результаты... Очень порадовал один из участников, которому шесть лет, он продемонстрировал отличные показатели. Это будущее наших спортсменов, будущие чемпионы, которые будут отстаивать честь страны на международных соревнованиях", - пояснил Жога.
В рамках фестиваля прошли соревнования по самбо, боксу, курешу и греко-римской борьбе. В них приняло участие несколько десятков молодых спортсменов разных возрастов. Медали победителям вручал лично бывший командир батальона "Спарта", спикер парламента ДНР Артем Жога.
Памятник первому главе ДНР Александру Захарченко у здания Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко
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Донецкая Народная РеспубликаДонецкАртем ЖогаАлександр ЗахарченкоДенис ПушилинОбщество
 
 
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