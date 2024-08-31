https://ria.ru/20240831/dtp-1969636025.html
В ДТП в Кузбассе погибли два человека
В ДТП в Кузбассе погибли два человека - РИА Новости, 31.08.2024
В ДТП в Кузбассе погибли два человека
Авария с тремя автомобилями произошла в городе Новокузнецке Кемеровской области, в результате два человека скончались в больнице, еще один травмирован, сообщает РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:05
2024-08-31T09:05
2024-08-31T10:42
происшествия
авто
новокузнецк
кемеровская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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КЕМЕРОВО, 31 авг – РИА Новости. Авария с тремя автомобилями произошла в городе Новокузнецке Кемеровской области, в результате два человека скончались в больнице, еще один травмирован, сообщает Госавтоинспекция региона. Авария произошла около 5. 45 (01.45 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы по Новокузнецку. По предварительным данным, водитель автомобиля "Пежо", двигаясь по улице Димитрова в направлении Центрального района, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Чанган". После этого "Чанган" въехал в попутно движущуюся "Тойоту", а "Пежо" после столкновения наехал на опору освещения. "Водитель и два пассажира автомобиля "Пежо" были госпитализированы. 26-летний водитель автомобиля "Пежо" и его 18-летний пассажир от полученных травм скончались в больнице", – говорится в сообщении. Отмечается, что водитель автомобиля "Пежо" не имел прав управления. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240829/dtp-1969234902.html
https://ria.ru/20240829/dtp-1969116907.html
новокузнецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новокузнецк, кемеровская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Новокузнецк, Кемеровская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В ДТП в Кузбассе погибли два человека
В Новокузнецке при ДТП с тремя автомобилями погибли два человека
КЕМЕРОВО, 31 авг – РИА Новости. Авария с тремя автомобилями произошла в городе Новокузнецке Кемеровской области, в результате два человека скончались в больнице, еще один травмирован, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла около 5. 45 (01.45 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы по Новокузнецку.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Пежо", двигаясь по улице Димитрова в направлении Центрального района, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Чанган". После этого "Чанган" въехал в попутно движущуюся "Тойоту", а "Пежо" после столкновения наехал на опору освещения.
"Водитель и два пассажира автомобиля "Пежо" были госпитализированы. 26-летний водитель автомобиля "Пежо" и его 18-летний пассажир от полученных травм скончались в больнице", – говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автомобиля "Пежо" не имел прав управления. По факту ДТП проводится проверка.