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Десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 31.08.2024
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05:03 31.08.2024 (обновлено: 11:54 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/desantniki-1969624415.html
Десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 31.08.2024
Десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T05:03
2024-08-31T11:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 31 авг - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы БПЛА "крылатой пехоты" Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" с помощью FPV-дронов, несущих боевой заряд, последовательно уничтожили четыре автомобиля украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Затем ими была обнаружена вражеская БМП, которая застряла на своих же противотанковых заграждениях и не смогла выехать с них. Оператор БПЛА профессионально завел свой ударный беспилотник на цель и поразил ее. Впоследствии при детонации боекомплекта БМП боевая машина была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве. Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет российским ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние. Воздушная разведка ведется в тылу противника круглосуточно, на глубину более 30 километров.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра

Ульяновские десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ в Херсонской области

© Минобороны РоссииРасчеты ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области
Расчеты ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Минобороны России
Расчеты ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 31 авг - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Операторы БПЛА "крылатой пехоты" Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" с помощью FPV-дронов, несущих боевой заряд, последовательно уничтожили четыре автомобиля украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Затем ими была обнаружена вражеская БМП, которая застряла на своих же противотанковых заграждениях и не смогла выехать с них. Оператор БПЛА профессионально завел свой ударный беспилотник на цель и поразил ее. Впоследствии при детонации боекомплекта БМП боевая машина была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет российским ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние. Воздушная разведка ведется в тылу противника круглосуточно, на глубину более 30 километров.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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