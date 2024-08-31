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Десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 31.08.2024
Десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T05:03
2024-08-31T05:03
2024-08-31T11:54
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ГЕНИЧЕСК, 31 авг - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы БПЛА "крылатой пехоты" Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" с помощью FPV-дронов, несущих боевой заряд, последовательно уничтожили четыре автомобиля украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Затем ими была обнаружена вражеская БМП, которая застряла на своих же противотанковых заграждениях и не смогла выехать с них. Оператор БПЛА профессионально завел свой ударный беспилотник на цель и поразил ее. Впоследствии при детонации боекомплекта БМП боевая машина была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве. Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет российским ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние. Воздушная разведка ведется в тылу противника круглосуточно, на глубину более 30 километров.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра
Ульяновские десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 31 авг - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Операторы БПЛА "крылатой пехоты" Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" с помощью FPV-дронов, несущих боевой заряд, последовательно уничтожили четыре автомобиля украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Затем ими была обнаружена вражеская БМП, которая застряла на своих же противотанковых заграждениях и не смогла выехать с них. Оператор БПЛА профессионально завел свой ударный беспилотник на цель и поразил ее. Впоследствии при детонации боекомплекта БМП боевая машина была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве.
Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет российским ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние. Воздушная разведка ведется в тылу противника круглосуточно, на глубину более 30 километров.