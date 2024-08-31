https://ria.ru/20240831/desantniki-1969624415.html

Десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 31.08.2024

Десантники уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T05:03

2024-08-31T05:03

2024-08-31T11:54

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херсонская область

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безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 31 авг - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили четыре пикапа и БМП ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы БПЛА "крылатой пехоты" Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" с помощью FPV-дронов, несущих боевой заряд, последовательно уничтожили четыре автомобиля украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Затем ими была обнаружена вражеская БМП, которая застряла на своих же противотанковых заграждениях и не смогла выехать с них. Оператор БПЛА профессионально завел свой ударный беспилотник на цель и поразил ее. Впоследствии при детонации боекомплекта БМП боевая машина была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве. Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет российским ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние. Воздушная разведка ведется в тылу противника круглосуточно, на глубину более 30 километров.

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность