Боля оспорит в суде решение ЦИК Молдавии о недопуске его на выборы
Депутат Боля оспорит в суде отказ ЦИК Молдавии в регистрации инициативной группы
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВасилий Боля на съезде сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Василий Боля на съезде сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил, что оспорит в суде отказ ЦИК республики в регистрации инициативной группы для поддержки его кандидатуры на пост президента.
В субботу, в последний день подачи заявок на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов в президенты, комиссия отклонила заявку Боли.
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"В очередной раз власти проигнорировали мнение граждан. ЦИК вновь отказала в регистрации нашей инициативной группы, даже не созвав заседание комиссии для обсуждения и принятия решения. Мы получили отказ по абсолютно надуманным причинам. Мы немедленно обжалуем это решение в суде. (Президент Молдавии - ред.) Майя Санду боится честной конкуренции. Борьба за Молдавию и за честные выборы продолжается", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По мнению политика, становится все более очевидным, что ЦИК политизирован и применяет двойные стандарты.
Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах. Боля в понедельник, принес документы в ЦИК как независимый кандидат, однако в четверг ЦИК отказал в регистрации инициативной группы, сославшись на то, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками. В ЦИКе заявили, что Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". Депутат в четверг подал еще раз заявку в ЦИК, отметив, что собирается баллотироваться как независимый кандидат.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики составляет 18 человек.