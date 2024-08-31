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Боля оспорит в суде решение ЦИК Молдавии о недопуске его на выборы - РИА Новости, 31.08.2024
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20:08 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/deputat-1969730798.html
Боля оспорит в суде решение ЦИК Молдавии о недопуске его на выборы
Боля оспорит в суде решение ЦИК Молдавии о недопуске его на выборы - РИА Новости, 31.08.2024
Боля оспорит в суде решение ЦИК Молдавии о недопуске его на выборы
Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил, что оспорит в суде отказ ЦИК республики в регистрации инициативной группы для поддержки его кандидатуры на пост РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T20:08
2024-08-31T20:08
в мире
молдавия
василий боля
майя санду
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КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил, что оспорит в суде отказ ЦИК республики в регистрации инициативной группы для поддержки его кандидатуры на пост президента. В субботу, в последний день подачи заявок на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов в президенты, комиссия отклонила заявку Боли. "В очередной раз власти проигнорировали мнение граждан. ЦИК вновь отказала в регистрации нашей инициативной группы, даже не созвав заседание комиссии для обсуждения и принятия решения. Мы получили отказ по абсолютно надуманным причинам. Мы немедленно обжалуем это решение в суде. (Президент Молдавии - ред.) Майя Санду боится честной конкуренции. Борьба за Молдавию и за честные выборы продолжается", - написал Боля в своем Telegram-канале. По мнению политика, становится все более очевидным, что ЦИК политизирован и применяет двойные стандарты. Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах. Боля в понедельник, принес документы в ЦИК как независимый кандидат, однако в четверг ЦИК отказал в регистрации инициативной группы, сославшись на то, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками. В ЦИКе заявили, что Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". Депутат в четверг подал еще раз заявку в ЦИК, отметив, что собирается баллотироваться как независимый кандидат. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики составляет 18 человек.
https://ria.ru/20240831/moldaviya-1969722126.html
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в мире, молдавия, василий боля, майя санду, илан шор, возрождение
В мире, Молдавия, Василий Боля, Майя Санду, Илан Шор, Возрождение
Боля оспорит в суде решение ЦИК Молдавии о недопуске его на выборы

Депутат Боля оспорит в суде отказ ЦИК Молдавии в регистрации инициативной группы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВасилий Боля на съезде сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Василий Боля на съезде сторонников молдавского политического блока Победа в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Василий Боля на съезде сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил, что оспорит в суде отказ ЦИК республики в регистрации инициативной группы для поддержки его кандидатуры на пост президента.
В субботу, в последний день подачи заявок на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов в президенты, комиссия отклонила заявку Боли.
Василий Боля - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Василию Боле вновь отказали в регистрации кандидатом в президенты Молдавии
Вчера, 19:21
«
"В очередной раз власти проигнорировали мнение граждан. ЦИК вновь отказала в регистрации нашей инициативной группы, даже не созвав заседание комиссии для обсуждения и принятия решения. Мы получили отказ по абсолютно надуманным причинам. Мы немедленно обжалуем это решение в суде. (Президент Молдавии - ред.) Майя Санду боится честной конкуренции. Борьба за Молдавию и за честные выборы продолжается", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По мнению политика, становится все более очевидным, что ЦИК политизирован и применяет двойные стандарты.
Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах. Боля в понедельник, принес документы в ЦИК как независимый кандидат, однако в четверг ЦИК отказал в регистрации инициативной группы, сославшись на то, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками. В ЦИКе заявили, что Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". Депутат в четверг подал еще раз заявку в ЦИК, отметив, что собирается баллотироваться как независимый кандидат.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики составляет 18 человек.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Блок "Победа" требует от Румынии гарантии невмешательства в дела Молдавии
Вчера, 16:37
 
В миреМолдавияВасилий БоляМайя СандуИлан ШорВозрождение
 
 
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