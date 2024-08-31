https://ria.ru/20240831/delo-1969723038.html

В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с автобусом

В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с автобусом - РИА Новости, 31.08.2024

В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с автобусом

Дело о хулиганстве завели после инцидента с пассажирским автобусом в Щелково Московской области, где пострадали несовершеннолетние, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T19:28

2024-08-31T19:28

2024-08-31T20:52

происшествия

щелково

россия

московская область (подмосковье)

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дело о хулиганстве завели после инцидента с пассажирским автобусом в Щелково Московской области, где пострадали несовершеннолетние, сообщается в Telegram-канале подмосковного СК. В субботу представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло в подмосковном Щелково. Осколки попали в салон машины, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. Полицейские установили и задержали злоумышленников в возрасте от 24 до 33 лет. "Следственным отделом по Щелково ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении подмосковного СК.

https://ria.ru/20240829/napadenie-1969329871.html

щелково

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, щелково, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)