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В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с автобусом
В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с автобусом - РИА Новости, 31.08.2024
В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с автобусом
Дело о хулиганстве завели после инцидента с пассажирским автобусом в Щелково Московской области, где пострадали несовершеннолетние, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:28
2024-08-31T19:28
2024-08-31T20:52
происшествия
щелково
россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дело о хулиганстве завели после инцидента с пассажирским автобусом в Щелково Московской области, где пострадали несовершеннолетние, сообщается в Telegram-канале подмосковного СК. В субботу представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло в подмосковном Щелково. Осколки попали в салон машины, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. Полицейские установили и задержали злоумышленников в возрасте от 24 до 33 лет. "Следственным отделом по Щелково ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении подмосковного СК.
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происшествия, щелково, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелково, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с автобусом
В Щелково завели дело о хулиганстве после травмирования детей в микроавтобусе