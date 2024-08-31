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В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с автобусом - РИА Новости, 31.08.2024
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19:28 31.08.2024 (обновлено: 20:52 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/delo-1969723038.html
В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с автобусом
В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с автобусом - РИА Новости, 31.08.2024
В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с автобусом
Дело о хулиганстве завели после инцидента с пассажирским автобусом в Щелково Московской области, где пострадали несовершеннолетние, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:28
2024-08-31T20:52
происшествия
щелково
россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дело о хулиганстве завели после инцидента с пассажирским автобусом в Щелково Московской области, где пострадали несовершеннолетние, сообщается в Telegram-канале подмосковного СК. В субботу представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло в подмосковном Щелково. Осколки попали в салон машины, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. Полицейские установили и задержали злоумышленников в возрасте от 24 до 33 лет. "Следственным отделом по Щелково ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении подмосковного СК.
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щелково
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, щелково, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелково, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело о хулиганстве после инцидента с автобусом

В Щелково завели дело о хулиганстве после травмирования детей в микроавтобусе

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЧетверо мужчин разбили стекла в микроавтобусе в подмосковном Щелково. 31 августа 2024
Четверо мужчин разбили стекла в микроавтобусе в подмосковном Щелково. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Четверо мужчин разбили стекла в микроавтобусе в подмосковном Щелково. 31 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дело о хулиганстве завели после инцидента с пассажирским автобусом в Щелково Московской области, где пострадали несовершеннолетние, сообщается в Telegram-канале подмосковного СК.
В субботу представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло в подмосковном Щелково. Осколки попали в салон машины, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. Полицейские установили и задержали злоумышленников в возрасте от 24 до 33 лет.
«
"Следственным отделом по Щелково ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении подмосковного СК.
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ПроисшествияЩелковоРоссияМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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