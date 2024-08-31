https://ria.ru/20240831/delo-1969712199.html

СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии

СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии - РИА Новости, 31.08.2024

СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии

По факту аварийной посадки самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T18:20

2024-08-31T18:20

2024-08-31T18:26

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ан-2

россия

досааф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По факту аварийной посадки самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 15 человек. В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них - трое детей."Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Владикавказскому гарнизону по факту аварийной посадки самолета Ан-2, принадлежащего Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ан-2, россия, досааф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)