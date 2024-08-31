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СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии - РИА Новости, 31.08.2024
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18:20 31.08.2024 (обновлено: 18:26 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/delo-1969712199.html
СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии
СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии - РИА Новости, 31.08.2024
СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии
По факту аварийной посадки самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:20
2024-08-31T18:26
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ан-2
россия
досааф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По факту аварийной посадки самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 15 человек. В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них - трое детей."Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Владикавказскому гарнизону по факту аварийной посадки самолета Ан-2, принадлежащего Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", - говорится в сообщении.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ан-2, россия, досааф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2, Россия, ДОСААФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии

СК: после аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии возбуждено уголовное дело

© Фото : МЧС Северной Осетии/TelegramЭвакуация пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии
Эвакуация пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : МЧС Северной Осетии/Telegram
Эвакуация пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По факту аварийной посадки самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 15 человек. В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них - трое детей.
«
"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Владикавказскому гарнизону по факту аварийной посадки самолета Ан-2, принадлежащего Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ан-2РоссияДОСААФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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