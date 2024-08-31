Президент Черногории объяснил, почему страна ввела санкции против России
Президент Черногории: страна ввела санкции против России ради ЕС
Яков Милатович . Архивное фото
ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Черногория поддержала санкции против РФ, чтобы согласовать свою политику с ЕС и стать "членом клуба", несмотря на 30% доходов в туризме, поступавших из России, заявил президент Черногории Яков Милатович на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге.
Премьер Черногории Милойко Спайич сообщил на полях ВЭФ в январе в Давосе, что властям страны удалось сократить долю туристов из России до 8% и снизить зависимость от российского туристического рынка и инвестиций.
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"Пять лет назад 30% наших доходов от туризма поступали из России. Для меня как министра экономики в то время и члена правительства было тяжелым решением ввести санкции против РФ и следовать решениям Европейского совета. Это была трудная вещь. Но мы сделали это, это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба", - заявил черногорский президент в ходе дискуссии об интеграции стран Западных Балкан в ЕС.
По данным государственной службы статистики Monstat в туристическом сезоне 2023 года в Черногории зарегистрированы 246 653 въезда граждан РФ, что составило 10,1% иностранных туристов.
В середине июня НАТО опубликовало данные о расходах государств-членов на оборону. Согласно этим данным, Черногория в 2024 году впервые выделила 2,02% ВВП на оборонные нужды – около 150 миллионов евро.
В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
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