Рейтинг@Mail.ru
Президент Черногории объяснил, почему страна ввела санкции против России - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/chernogorija-1969685673.html
Президент Черногории объяснил, почему страна ввела санкции против России
Президент Черногории объяснил, почему страна ввела санкции против России - РИА Новости, 31.08.2024
Президент Черногории объяснил, почему страна ввела санкции против России
Черногория поддержала санкции против РФ, чтобы согласовать свою политику с ЕС и стать "членом клуба", несмотря на 30% доходов в туризме, поступавших из России,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:09
2024-08-31T15:09
россия
черногория
москва
яков милатович
мило джуканович
владимир путин
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736136877_0:96:3129:1856_1920x0_80_0_0_86fa6ab3f39d9d64ead156dd4d785df7.jpg
ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Черногория поддержала санкции против РФ, чтобы согласовать свою политику с ЕС и стать "членом клуба", несмотря на 30% доходов в туризме, поступавших из России, заявил президент Черногории Яков Милатович на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге. Премьер Черногории Милойко Спайич сообщил на полях ВЭФ в январе в Давосе, что властям страны удалось сократить долю туристов из России до 8% и снизить зависимость от российского туристического рынка и инвестиций. "Пять лет назад 30% наших доходов от туризма поступали из России. Для меня как министра экономики в то время и члена правительства было тяжелым решением ввести санкции против РФ и следовать решениям Европейского совета. Это была трудная вещь. Но мы сделали это, это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба", - заявил черногорский президент в ходе дискуссии об интеграции стран Западных Балкан в ЕС. По данным государственной службы статистики Monstat в туристическом сезоне 2023 года в Черногории зарегистрированы 246 653 въезда граждан РФ, что составило 10,1% иностранных туристов. В середине июня НАТО опубликовало данные о расходах государств-членов на оборону. Согласно этим данным, Черногория в 2024 году впервые выделила 2,02% ВВП на оборонные нужды – около 150 миллионов евро. Премьер Спайич после утверждения парламентом правительства Черногории в ноябре 2023 года заявил, что оно полностью придерживается позиции Североатлантического альянса, США является ключевым партнером и союзником Подгорицы. В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240830/sanktsii-1969392484.html
https://ria.ru/20240831/udary-1969567824.html
россия
черногория
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736136877_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_0d97c53be7a4ed37907cabfaa5d1b90f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черногория, москва, яков милатович, мило джуканович, владимир путин, евросоюз, нато, европейский совет
Россия, Черногория, Москва, Яков Милатович, Мило Джуканович, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Европейский совет
Президент Черногории объяснил, почему страна ввела санкции против России

Президент Черногории: страна ввела санкции против России ради ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Яков Милатович
Яков Милатович - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Яков Милатович . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Черногория поддержала санкции против РФ, чтобы согласовать свою политику с ЕС и стать "членом клуба", несмотря на 30% доходов в туризме, поступавших из России, заявил президент Черногории Яков Милатович на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге.
Премьер Черногории Милойко Спайич сообщил на полях ВЭФ в январе в Давосе, что властям страны удалось сократить долю туристов из России до 8% и снизить зависимость от российского туристического рынка и инвестиций.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Москва считает санкции Запада попыткой отомстить, заявил посол России
30 августа, 10:04
«
"Пять лет назад 30% наших доходов от туризма поступали из России. Для меня как министра экономики в то время и члена правительства было тяжелым решением ввести санкции против РФ и следовать решениям Европейского совета. Это была трудная вещь. Но мы сделали это, это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба", - заявил черногорский президент в ходе дискуссии об интеграции стран Западных Балкан в ЕС.
По данным государственной службы статистики Monstat в туристическом сезоне 2023 года в Черногории зарегистрированы 246 653 въезда граждан РФ, что составило 10,1% иностранных туристов.
В середине июня НАТО опубликовало данные о расходах государств-членов на оборону. Согласно этим данным, Черногория в 2024 году впервые выделила 2,02% ВВП на оборонные нужды – около 150 миллионов евро.
Премьер Спайич после утверждения парламентом правительства Черногории в ноябре 2023 года заявил, что оно полностью придерживается позиции Североатлантического альянса, США является ключевым партнером и союзником Подгорицы.
В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Боррель ведет Европу на войну с Россией
Вчера, 08:00
 
РоссияЧерногорияМоскваЯков МилатовичМило ДжукановичВладимир ПутинЕвросоюзНАТОЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала