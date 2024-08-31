На акции в столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины
Burkina24: в Уагадугу прошла акция против поддержки Киевом террористов в Африке
© Фото : Burkina24На акции в столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины
© Фото : Burkina24
На акции в столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Активисты в столице Буркина-Фасо Уагадугу провели акцию против поддержки Киевом террористов в Африке, передает портал Burkina24.
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"(Активисты. — Прим. ред.) осудили "махинации Украины" на фоне террористических атак в Сахеле", — говорится в публикации.
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Кроме того, участники акции призвали вернуть в Буркина-Фасо смертную казнь для террористов.
В начале августа "Группа Вагнера" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в районе города Тинзаутин и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным французских СМИ, боевики из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории Украины.
Седьмого августа Нигер объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной. За несколько дней до этого с таким же заявлением выступила Мали. Причиной стала поддержка террористов со стороны Киева.
Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что киевский режим, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, помогая террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
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