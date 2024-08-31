https://ria.ru/20240831/burkina-faso-1969747659.html

На акции в столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины

На акции в столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины - РИА Новости, 31.08.2024

На акции в столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины

Активисты в столице Буркина-Фасо Уагадугу провели акцию против поддержки Киевом террористов в Африке, передает портал Burkina24. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T22:47

2024-08-31T22:47

2024-08-31T23:34

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Активисты в столице Буркина-Фасо Уагадугу провели акцию против поддержки Киевом террористов в Африке, передает портал Burkina24. "(Активисты. — Прим. ред.) осудили "махинации Украины" на фоне террористических атак в Сахеле", — говорится в публикации. Отмечается, что во время митинга демонстранты шли с различными плакатами, на некоторых из них было написано: "Украина — государство-террорист". Активисты также сожгли украинский флаг в знак разрыва отношений государств Альянса стран Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) с этой страной. Кроме того, участники акции призвали вернуть в Буркина-Фасо смертную казнь для террористов. В начале августа "Группа Вагнера" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в районе города Тинзаутин и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным французских СМИ, боевики из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории Украины.Седьмого августа Нигер объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной. За несколько дней до этого с таким же заявлением выступила Мали. Причиной стала поддержка террористов со стороны Киева.Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что киевский режим, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, помогая террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.

https://ria.ru/20240804/afrika-1963945061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, мали, нигер, мария захарова, украина