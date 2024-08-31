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В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X после блокировки - РИА Новости, 31.08.2024
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00:40 31.08.2024
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В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X после блокировки
В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X после блокировки - РИА Новости, 31.08.2024
В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X после блокировки
Люди или компании, использующие X с "уловками" после блокировки в Бразилии, заплатят штраф в почти 9 тысяч долларов, следует из сообщения суда. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T00:40
2024-08-31T00:40
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг - РИА Новости. Люди или компании, использующие X с "уловками" после блокировки в Бразилии, заплатят штраф в почти 9 тысяч долларов, следует из сообщения суда. "Судья Алешандри ди Мораис из Верховного федерального суда постановил немедленное и полное приостановление работы X в стране... Решение устанавливает ежедневный штраф в 50 тысяч реалов (свыше 8,9 тысячи долларов) для физических и юридических лиц, которые используют технологические уловки для продолжения использования X", - говорится в сообщении. Мораис дал 24 часа предпринимателю Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (2.07 мск пятницы). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.
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в мире, технологии, бразилия, илон маск
В мире, Технологии, Бразилия, Илон Маск
В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X после блокировки

В Бразилии штраф за использование соцсети X с VPN составит около 9 тыс долларов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Рио-де-Жанейро
Полицейский автомобиль в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полицейский автомобиль в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг - РИА Новости. Люди или компании, использующие X с "уловками" после блокировки в Бразилии, заплатят штраф в почти 9 тысяч долларов, следует из сообщения суда.
"Судья Алешандри ди Мораис из Верховного федерального суда постановил немедленное и полное приостановление работы X в стране... Решение устанавливает ежедневный штраф в 50 тысяч реалов (свыше 8,9 тысячи долларов) для физических и юридических лиц, которые используют технологические уловки для продолжения использования X", - говорится в сообщении.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Бразилии заморозили счета компании Маска Starlink
29 августа, 21:21
Мораис дал 24 часа предпринимателю Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (2.07 мск пятницы). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.
 
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