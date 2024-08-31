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Бизнес Европы хочет работать с Кубанью открыто, но боится санкций на родине

Бизнес Европы хочет работать с Кубанью открыто, но боится санкций на родине - РИА Новости, 31.08.2024

Бизнес Европы хочет работать с Кубанью открыто, но боится санкций на родине

О развитии партнерских отношений Фонда развития Краснодарского края с государствами Ближнего Востока, Африки и Европы, включая недружественные страны, желающих... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:40

2024-08-31T17:40

2024-08-31T17:45

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О развитии партнерских отношений Фонда развития Краснодарского края с государствами Ближнего Востока, Африки и Европы, включая недружественные страны, желающих сотрудничать открыто, но опасающихся санкций, а также о новых бизнес-миссиях кубанских предпринимателей рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Фонда Илья Шакалов. – Какие сейчас основные направления работы Фонда? С какими странами сотрудничают кубанские предприниматели? – Фонд развития Краснодарского края был создан в 2017 году, его основная цель – рост социально-экономического уровня Кубани и создание в регионе благоприятной экономической обстановки благодаря привлечению инвестиций и новых технологий, а также поддержки передовых идей бизнеса региона. Проводя за рубежом экономические мероприятия, Фонд помогает кубанским предпринимателям находить рынок сбыта, презентовать себя, составлять портфолио и кейсы. Бизнесмены могут найти новые логистические пути и рынки сбыта продукции, зарубежных партнеров и удорожить свой товар. Сейчас мы сосредоточены на работе Фонда в таких европейских странах, как Сербия и Босния и Герцеговина. С Сербией у нас активное сотрудничество, в этом нам сильно помогает сербская диаспора в Краснодаре и общественная организация "Юговичи". Это касается агропромышленной сферы: агроспецтехника, удобрения, лоза для вина, виноматериалы, многие виды саженцев. Есть большой запрос на энергоносители, не только на традиционные – нефть и газ, но и на деревянные пеллеты. Несмотря на то, что европейцы заявляют о заполненности хранилищ газа на 90%, когда мы общаемся непосредственно с предпринимателями, а порой и с общественными организациями и частными лицами, то запрос у них на доменное отопление крайне высок. В частном порядке эти запросы отрабатываются кубанскими бизнесменами. Топ-5 товаров, по данным ТПП (Торгово-промышленной палаты - ред.) Республики, которые Сербия импортировала из России по итогам прошлого года, это прежде всего природный газ, мочевина, минеральные и химические удобрения, технический углерод, изделия, содержащее табак. Кроме того, мы взаимодействуем с предпринимателями Венгрии, но они не афиширует это, а также с Молдавией, несмотря на все антироссийские выпады их властей. Следующее направление – это Ближний Восток: Дубай и Эмираты в целом, Саудовская Аравия, Иран, на перспективу – Кувейт, Катар, Бахрейн, Иордания и Оман – с ними возможно многостороннее взаимодействие по туристической и инвестиционной тематике. Из африканских стран — это в основном Египет, Марокко и Алжир. Активизируются торговые связи с Тунисом и Ливией. В этих странах кране востребована российская продукция в сфере АПК и ЛПК, металлургии, химической промышленности, оборудования, в том числе двойного назначения. – Вы перечислили недружественные страны, где бизнесмены стремятся к партнерству с Краснодарским краем. Как это происходит на практике, с какими проблемами сталкиваетесь? – Мы не афишируем, но ведем подготовку, точечную работу с европейскими предпринимателями, тесно сотрудничаем с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом. Совсем недавно правительство Москвы и МИД России провело в администрации Псковской области международный круглый стол по работе с соотечественниками, проживающими за границей. Наш Фонд поделился успешным опытом проведения бизнес-миссий и гуманитарных проектов в разных странах. Хороший пример сотрудничества с председателем молдавской диаспоры в Краснодарском крае. Сейчас в развитии партнерских отношений с Молдавией есть проблемы с логистикой, страховкой, банковскими услугами. Проведение мероприятий, даже гуманитарного характера, может быть воспринято как угроза их государству. Они опасаются, что после приезда из России в отношении них будут введены санкции или оказываться всевозможное давление. Официальная торговля идет по небольшому количеству позиций, например, сельхозпродукция идет. Жители Молдавии хотят работать открыто, приезжать, приглашать, проводить совместные мероприятия, но сталкиваются с большим количеством препятствий у себя на родине. Даже молдавское вино порой идет на Кубань через Абхазию. Но эти санкции позволили сделать серьезный рывок отечественному виноделию, и мы им благодарны за это развитие. Кроме того, в Венгрии предприятия заинтересованы в торговле с Россией, но вынуждены реализовывать товары только через Сербию. Это также в основном аграрный сектор. – У Фонда тесные взаимоотношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Расскажите, какие бизнес-миссии планируются в этом году? Какие услуги кубанских предпринимателей пользуются спросом? – Благодаря поддержке Генерального Консула России в Дубае Олега Фомина в ОАЭ только за этот год мы уже провели четыре бизнес-миссии, включая строительные, инвестиционные тематики, а также санитарно-курортное направление. Очень большой запрос в Эмиратах на образовательные услуги. К примеру, если мы изначально были "заточены" на продвижение товаров для иностранного потребителя, то сейчас уже для 400 тысяч русскоязычных жителей Дубая подобные услуги крайне востребованы. Мы представляем возможности кубанским предприятиям за рубежом находить площадки, каналы, объясняем им, какие есть подводные течения. Например, есть краснодарская компания, которой мы помогаем открыть плавательный центр для детей в Дубае, их старт запланирован в следующем году. Из анонсов – в конце ноября Фонд развития Краснодарского края и Кубанский государственный медицинский университет совместно будут организовывать медицинскую бизнес-миссию в ОАЭ. Она пройдет при поддержке Минздрава Краснодарского края, Торгово-промышленной палаты и Ассамблеи народов Евразии и Африки. В таком формате – это будет первая профильная миссия. Задача: изучить медицинские технологии, поделиться своим опытом, так как в России Кубань занимает лидирующие места, и с учетом того, что в краевых больницах проводятся уникальные операции, куда приезжают и американские дети на лечение, тут есть, чем поделиться нашим врачам. А также посетить предприятия и заводы фармацевтической отрасли, чтобы посмотреть, чем можно заместить европейские препараты. Ряд кубанских частных медицинских центров обдумывают возможность открытия своих представительств в ОАЭ, и мы в этом им поможем. В декабре при поддержке Фонда "Русский мир" МИД России пройдет фестиваль культуры, искусства и спорта "Русская душа". Это – гала-концерт кубанских и московских участников, сейчас ведем переговоры с Российской академии имени Гнесиных, "Ипполитовкой", филармониями. Мероприятие пройдет на площадке Русского дома в Дубае, будет тематический павильон, где предусмотрят панельные сессии по дипломатическому взаимодействию. Кроме того, мы проведем там международный турнир по русским шахматам – таврелям. – Какие товары и услуги Кубанских предпринимателей наиболее востребованы за рубежом? Что интересно на Кубани? – Конечно, инновации в сельском хозяйстве. Есть, например, Краснодарский компрессорный завод, где помимо своей профильной высококачественной продукции в завершающей стадии разработка технологии по опреснению воды. Это будет очень востребовано в Африке и Азии, в жарких странах, где люди не могут позволить себе дорогие опреснительные установки. Тут есть большой экспортный потенциал. Также упомяну о технологии переработки мусора. Очень востребован также в странах Большого Юга опыт российских технологических проектов в сфере ИТ и технологических инноваций, особенно в сфере безопасности и АПК. – В прошлом году Вы рассказали о планах развития партнерских отношений с Гагаузией. Возможно, уже планируется бизнес-миссия? С какими новыми странами хотели бы также наладить сотрудничество? – Собирались отправить бизнес-миссию в Гагаузию, но видим, что пока это опасно как для местных, так и для наших предпринимателей: их предприятия на встрече могут "засветиться" и попасть под санкции, наши – попасть под давление. Мы отложили миссию на следующий год – после выборов президента Молдавии. Когда возобновится прямое авиасообщение с Индонезией, Фонд также будет обсуждать возможности торгово-экономического сотрудничества, выяснять какие сферы и какие группы товаров могут быть интересны. Центр поддержки экспорта Краснодарского края уже провел видеоконференцию с Торгпредом России в Индонезии Александром Масальцевым, кубанскими экспортоориентированными организациями и институтами поддержки. Мы заинтересованы в установлении тесных связей с Александрией для морских перевозок из кубанских черноморских портов. Египет в этом плане выгоден как страна, с которой возможен большой оборот. Мы в прошлом году достигли определенных договоренностей с губернатором Александрии, но вмешался палестино-израильский конфликт и поставил эту историю на паузу. Также ситуация на Ближнем Востоке пока мешает перспективе открытия в Египте торгового дома российских регионов. У нас уже подписано соглашение с крупнейшей в Египте компанией, которая работает по нескольким десяткам направлениям и имеет свои портовые мощности под собственные танкеры. Их интересуют продукты питания и оборудование. Из Новороссийска в Александрию можно дойти за неделю, это сократит издержки по сравнению с авиаперевозками по ряду группам товаров до 8-10 раз. Впрочем, тут пока есть препятствия в пошлинах, которые для Европы значительно меньше или вообще обнулены. Кроме того, Маврикий и ряд островных государств крайне интересны с инвестиционной точки зрения, проведения финансовых и реэкспортных операций, развития санитарно-курортной отрасли, обмена опытом. Также в этой связи можно говорить о Мадагаскаре, тем более что администрация Краснодара уже ведет с ними переговоры об установлении побратимских отношений. Мы планируем поехать в этот регион с нашими предпринимателями и концертом русской музыки и творчества для укрепления народной дипломатии. -0-

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Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, дубай, россия, олег фомин, торгово-промышленная палата рф, фонд "русский мир", интервью