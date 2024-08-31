https://ria.ru/20240831/bezopasnost-1969700517.html

Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Курской областью

Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 31.08.2024

Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Курской областью

Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Курской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T16:47

2024-08-31T16:47

2024-08-31T16:48

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

курская область

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Курской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Тридцать первого августа текущего года около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240831/bespilotnik-1969654672.html

россия

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, курская область