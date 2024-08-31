https://ria.ru/20240831/bezopasnost-1969700517.html
Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Курской областью
Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 31.08.2024
Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Курской областью
Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Курской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:47
2024-08-31T16:47
2024-08-31T16:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Курской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Тридцать первого августа текущего года около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240831/bespilotnik-1969654672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область
Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Курской областью
Средства ПВО около 15:30 уничтожили дрон над территорией Курской области