https://ria.ru/20240831/bespilotniki-1969748176.html

Над Курской областью сбили два украинских дрона

Над Курской областью сбили два украинских дрона - РИА Новости, 31.08.2024

Над Курской областью сбили два украинских дрона

Российская ПВО сбила над Курской областью два украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T22:50

2024-08-31T22:50

2024-08-31T22:50

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила над Курской областью два украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Над Курской областью работает ПВО. Сбиты два украинских БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!" - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина