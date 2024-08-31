https://ria.ru/20240831/bespilotniki-1969748176.html
Над Курской областью сбили два украинских дрона
Над Курской областью сбили два украинских дрона - РИА Новости, 31.08.2024
Над Курской областью сбили два украинских дрона
Российская ПВО сбила над Курской областью два украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T22:50
2024-08-31T22:50
2024-08-31T22:50
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила над Курской областью два украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Над Курской областью работает ПВО. Сбиты два украинских БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!" - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Украина
Над Курской областью сбили два украинских дрона
Смирнов: ПВО уничтожили над территорией Курской области два беспилотника ВСУ