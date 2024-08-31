https://ria.ru/20240831/bespilotnik-1969654672.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 31.08.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:33

2024-08-31T11:33

2024-08-31T11:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Около 09.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия