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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 31.08.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:33
2024-08-31T11:33
2024-08-31T11:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Около 09.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
ПВО сбила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью