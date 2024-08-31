https://ria.ru/20240831/belorussiya-1969665742.html

Минск и Москва останутся союзниками и через годы, заявил премьер Белоруссии

Минск и Москва останутся союзниками и через годы, заявил премьер Белоруссии - РИА Новости, 31.08.2024

Минск и Москва останутся союзниками и через годы, заявил премьер Белоруссии

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что независимые от каких-либо заморских "центров силы" Минск и Москва и через годы будут по-прежнему друзьями и... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:03

2024-08-31T13:03

2024-08-31T13:04

союзное государство

белоруссия

минск

москва

роман головченко

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МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что независимые от каких-либо заморских "центров силы" Минск и Москва и через годы будут по-прежнему друзьями и союзниками. Головченко накануне прибыл с визитом в Башкирию. В субботу он принял участие в праздновании 450-летия Уфы и церемонии закладки капсулы времени в честь будущего 500-летия. "Не сомневаюсь, что так же, как и сейчас, суверенные и независимые от каких-либо заморских "центров силы" Беларусь и Россия будут по-прежнему надежными друзьями, союзниками и соратниками, самостоятельно решающими любые вопросы своего политического, экономического и гуманитарного развития", - сказал Головченко, выступая на торжественном мероприятии по случаю закладки капсулы времени в честь будущего 500-летия Уфы и рассуждая о том, каким будет будущее через 50 лет. Видеоотрывок выступления опубликовала пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале. У белорусского премьера нет сомнений, что в будущем Белоруссия и Башкирия, как и сегодня, будут эффективно сотрудничать в различных сферах, реализовывать совместные новые проекты. "Мы не сможем жить по-другому, потому что нас слишком тесно связывает общая история, память, кровные узы и настоящие человеческие ценности. Это не изменится ни через 50, ни через 100 лет, ни в более отдаленном будущем", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969191172.html

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874945.html

белоруссия

минск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, минск, москва, роман головченко