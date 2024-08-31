https://ria.ru/20240831/belgorod-1969698922.html

В Белгороде из-за обстрела в пятницу повреждены более 50 квартир

В Белгороде из-за обстрела в пятницу повреждены более 50 квартир - РИА Новости, 31.08.2024

В Белгороде из-за обстрела в пятницу повреждены более 50 квартир

Более 50 квартир в 15 домах и 48 автомобилей повреждены в Белгороде из-за украинского обстрела города в пятницу, сообщил мэр Валентин Демидов в своем... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T16:25

2024-08-31T16:25

2024-08-31T16:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

валентин демидов

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Более 50 квартир в 15 домах и 48 автомобилей повреждены в Белгороде из-за украинского обстрела города в пятницу, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из них семь - дети. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. "На этот момент известно о повреждениях в 53 квартирах в 15 МКД. Также пострадали 47 автомобилей, два социальных и два коммерческих объекта, один инфраструктурный объект и три гаража. Полностью сгорел один легковой автомобиль", - написал он. Демидов отметил, что к ликвидации последствий обстрела приступили оперативно: ночью 15 сотрудников Белгорблагоустройства (БГБ) закрывали тепловой контур поврежденных помещений и убирали территорию. Утром работы продолжились силами 32 сотрудников БГБ, которые убирали стекла, конструкции и очищали территорию. Помогали им автовышки, погрузчики и самосвалы, а также рабочие управляющих компаний и волонтеры. Как подчеркнул мэр, специалисты городских управ проводят поквартирный обход, осматривают социальные и коммерческие объекты, а также автомобили. Все повреждения фиксируются, внедрен электронный документооборот для ускорения передачи актов в работу строителям и экспертам-оценщикам.

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

https://ria.ru/20240831/postradavshie-1969658995.html

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородский район, валентин демидов, вячеслав гладков