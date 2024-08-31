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В Белгороде из-за обстрела в пятницу повреждены более 50 квартир - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:25 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/belgorod-1969698922.html
В Белгороде из-за обстрела в пятницу повреждены более 50 квартир
В Белгороде из-за обстрела в пятницу повреждены более 50 квартир - РИА Новости, 31.08.2024
В Белгороде из-за обстрела в пятницу повреждены более 50 квартир
Более 50 квартир в 15 домах и 48 автомобилей повреждены в Белгороде из-за украинского обстрела города в пятницу, сообщил мэр Валентин Демидов в своем... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:25
2024-08-31T16:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
валентин демидов
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Более 50 квартир в 15 домах и 48 автомобилей повреждены в Белгороде из-за украинского обстрела города в пятницу, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из них семь - дети. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. "На этот момент известно о повреждениях в 53 квартирах в 15 МКД. Также пострадали 47 автомобилей, два социальных и два коммерческих объекта, один инфраструктурный объект и три гаража. Полностью сгорел один легковой автомобиль", - написал он. Демидов отметил, что к ликвидации последствий обстрела приступили оперативно: ночью 15 сотрудников Белгорблагоустройства (БГБ) закрывали тепловой контур поврежденных помещений и убирали территорию. Утром работы продолжились силами 32 сотрудников БГБ, которые убирали стекла, конструкции и очищали территорию. Помогали им автовышки, погрузчики и самосвалы, а также рабочие управляющих компаний и волонтеры. Как подчеркнул мэр, специалисты городских управ проводят поквартирный обход, осматривают социальные и коммерческие объекты, а также автомобили. Все повреждения фиксируются, внедрен электронный документооборот для ускорения передачи актов в работу строителям и экспертам-оценщикам.
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
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происшествия, белгород, белгородский район, валентин демидов, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков
В Белгороде из-за обстрела в пятницу повреждены более 50 квартир

В Белгороде из-за обстрела в пятницу повреждены более 50 квартир и 48 авто

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Более 50 квартир в 15 домах и 48 автомобилей повреждены в Белгороде из-за украинского обстрела города в пятницу, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из них семь - дети. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.
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"На этот момент известно о повреждениях в 53 квартирах в 15 МКД. Также пострадали 47 автомобилей, два социальных и два коммерческих объекта, один инфраструктурный объект и три гаража. Полностью сгорел один легковой автомобиль", - написал он.
Демидов отметил, что к ликвидации последствий обстрела приступили оперативно: ночью 15 сотрудников Белгорблагоустройства (БГБ) закрывали тепловой контур поврежденных помещений и убирали территорию. Утром работы продолжились силами 32 сотрудников БГБ, которые убирали стекла, конструкции и очищали территорию. Помогали им автовышки, погрузчики и самосвалы, а также рабочие управляющих компаний и волонтеры.
Как подчеркнул мэр, специалисты городских управ проводят поквартирный обход, осматривают социальные и коммерческие объекты, а также автомобили. Все повреждения фиксируются, внедрен электронный документооборот для ускорения передачи актов в работу строителям и экспертам-оценщикам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВалентин ДемидовВячеслав Гладков
 
 
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