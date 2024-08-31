В Бангладеш выросло число погибших из-за наводнений
Число погибших из-за наводнений в Бангладеш достигло 54 человек
Дакка. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за продолжающихся наводнений в Бангладеш достигло 54, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на министерство по управлению действиями при стихийных бедствиях и устранению ущерба страны.
Ранее портал Daily Observer сообщал о 31 погибшем и более 5,8 миллиона пострадавших в результате наводнений в Бангладеш.
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"Число погибших в результате недавних наводнений в 11 округах возросло до 54 человек", - говорится в сообщении.
По данным издания, в общей сложности 567 медицинских бригад оказывают медпомощь в пострадавших от наводнений районах.
Ранее сообщалось, что причиной наводнений в Бангладеш является постоянный дождь и приток воды из Индии. По прогнозу метеорологической службы Бангладеш, на северо-востоке страны ожидался умеренный или сильный дождь, который может привести к поднятию уровня воды в реках.
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