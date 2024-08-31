https://ria.ru/20240831/bangladesh-1969651115.html

В Бангладеш выросло число погибших из-за наводнений

В Бангладеш выросло число погибших из-за наводнений - РИА Новости, 31.08.2024

В Бангладеш выросло число погибших из-за наводнений

Число погибших из-за продолжающихся наводнений в Бангладеш достигло 54, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на министерство по управлению действиями при... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:03

2024-08-31T11:03

2024-08-31T11:03

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за продолжающихся наводнений в Бангладеш достигло 54, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на министерство по управлению действиями при стихийных бедствиях и устранению ущерба страны. Ранее портал Daily Observer сообщал о 31 погибшем и более 5,8 миллиона пострадавших в результате наводнений в Бангладеш. "Число погибших в результате недавних наводнений в 11 округах возросло до 54 человек", - говорится в сообщении. По данным издания, в общей сложности 567 медицинских бригад оказывают медпомощь в пострадавших от наводнений районах. Ранее сообщалось, что причиной наводнений в Бангладеш является постоянный дождь и приток воды из Индии. По прогнозу метеорологической службы Бангладеш, на северо-востоке страны ожидался умеренный или сильный дождь, который может привести к поднятию уровня воды в реках.

https://ria.ru/20240812/indiya-1965593582.html

https://ria.ru/20231225/navodneniya-1917933249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангладеш, индия