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В Бангладеш выросло число погибших из-за наводнений - РИА Новости, 31.08.2024
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11:03 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/bangladesh-1969651115.html
В Бангладеш выросло число погибших из-за наводнений
В Бангладеш выросло число погибших из-за наводнений - РИА Новости, 31.08.2024
В Бангладеш выросло число погибших из-за наводнений
Число погибших из-за продолжающихся наводнений в Бангладеш достигло 54, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на министерство по управлению действиями при... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:03
2024-08-31T11:03
в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за продолжающихся наводнений в Бангладеш достигло 54, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на министерство по управлению действиями при стихийных бедствиях и устранению ущерба страны. Ранее портал Daily Observer сообщал о 31 погибшем и более 5,8 миллиона пострадавших в результате наводнений в Бангладеш. "Число погибших в результате недавних наводнений в 11 округах возросло до 54 человек", - говорится в сообщении. По данным издания, в общей сложности 567 медицинских бригад оказывают медпомощь в пострадавших от наводнений районах. Ранее сообщалось, что причиной наводнений в Бангладеш является постоянный дождь и приток воды из Индии. По прогнозу метеорологической службы Бангладеш, на северо-востоке страны ожидался умеренный или сильный дождь, который может привести к поднятию уровня воды в реках.
https://ria.ru/20240812/indiya-1965593582.html
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в мире, бангладеш, индия
В мире, Бангладеш, Индия
В Бангладеш выросло число погибших из-за наводнений

Число погибших из-за наводнений в Бангладеш достигло 54 человек

© РИА Новости / Евгений ПахомовДакка
Дакка - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Евгений Пахомов
Дакка. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за продолжающихся наводнений в Бангладеш достигло 54, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на министерство по управлению действиями при стихийных бедствиях и устранению ущерба страны.
Ранее портал Daily Observer сообщал о 31 погибшем и более 5,8 миллиона пострадавших в результате наводнений в Бангладеш.
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"Число погибших в результате недавних наводнений в 11 округах возросло до 54 человек", - говорится в сообщении.
По данным издания, в общей сложности 567 медицинских бригад оказывают медпомощь в пострадавших от наводнений районах.
Ранее сообщалось, что причиной наводнений в Бангладеш является постоянный дождь и приток воды из Индии. По прогнозу метеорологической службы Бангладеш, на северо-востоке страны ожидался умеренный или сильный дождь, который может привести к поднятию уровня воды в реках.
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