https://ria.ru/20240831/ataki-1969739389.html

Атаки ВСУ в Харьковской области не дают полноценно собрать урожай

Атаки ВСУ в Харьковской области не дают полноценно собрать урожай - РИА Новости, 31.08.2024

Атаки ВСУ в Харьковской области не дают полноценно собрать урожай

Атаки ВСУ в Харьковской области не дают полноценно собрать урожай, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T21:18

2024-08-31T21:18

2024-08-31T21:18

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ в Харьковской области не дают полноценно собрать урожай, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев. "Нужно понимать, что на нашей территории очень серьезно усилились обстрелы. И те фермерские хозяйства, которые даже находятся на этой территории, естественно, они не могут сейчас приступить нормально к работе. Да, они где-то приступают, там, где можно провести инженерные, саперные работы… Те уборочные работы, которые сейчас ведутся, они действительно ведутся на грани жизни и смерти", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Соловьев Live". По его словам, много мирных жителей Харьковской области пострадали из-за атак украинских дронов.

https://ria.ru/20240831/zaes-1969621280.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины