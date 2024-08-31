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ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 31.08.2024 (обновлено: 14:02 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/ataki-1969668527.html
ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие сорвали попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни в Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:26
2024-08-31T14:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни в Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.По данным ведомства, потери противника потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также один украинский военнослужащий сдался в плен.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области

ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренево и Малой Локни в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни в Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.
По данным ведомства, потери противника потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также один украинский военнослужащий сдался в плен.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала боев на Курском направлении
Вчера, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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