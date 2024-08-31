https://ria.ru/20240831/ataki-1969668527.html
ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие сорвали попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни в Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:26
2024-08-31T13:26
2024-08-31T14:02
специальная военная операция на украине
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курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни в Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.По данным ведомства, потери противника потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также один украинский военнослужащий сдался в плен.
https://ria.ru/20240831/kurskoe-1969669105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренево и Малой Локни в Курской области