https://ria.ru/20240831/ataki-1969668527.html

ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области

ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024

ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие сорвали попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни в Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:26

2024-08-31T13:26

2024-08-31T14:02

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни в Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.По данным ведомства, потери противника потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также один украинский военнослужащий сдался в плен.

https://ria.ru/20240831/kurskoe-1969669105.html

россия

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность