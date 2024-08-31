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ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 31.08.2024
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13:44 31.08.2024 (обновлено: 15:40 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/ataka-1969671314.html
ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 31.08.2024
ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:44
2024-08-31T15:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
безопасность
вячеслав гладков
белгород
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Три населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя. В Шебекинском городском округе в районе села Коровино движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранен водитель. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением плеча бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", - написал он."Село Грузское Борисовского района подверглось обстрелу. Ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями рук бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Повреждены остекление, кровли и фасады многоквартирного дома и социального объекта. В посёлке Уразово Валуйского городского округа дрон-камикадзе атаковал административное здание — повреждены кровля, фасад и остекление", - также написал Гладков.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.
https://ria.ru/20240831/bespilotnik-1969654672.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, вячеслав гладков, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вячеслав Гладков, Белгород, Происшествия
ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, пострадали люди

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе. 31 августа 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе. 31 августа 2024
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Три населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя. В Шебекинском городском округе в районе села Коровино движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранен водитель. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением плеча бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", - написал он.
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"Село Грузское Борисовского района подверглось обстрелу. Ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями рук бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Повреждены остекление, кровли и фасады многоквартирного дома и социального объекта. В посёлке Уразово Валуйского городского округа дрон-камикадзе атаковал административное здание — повреждены кровля, фасад и остекление", - также написал Гладков.
Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВячеслав ГладковБелгородПроисшествия
 
 
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