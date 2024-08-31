https://ria.ru/20240831/ataka-1969671314.html

ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 31.08.2024

ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:44

2024-08-31T13:44

2024-08-31T15:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

безопасность

вячеслав гладков

белгород

происшествия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Три населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя. В Шебекинском городском округе в районе села Коровино движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранен водитель. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением плеча бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", - написал он."Село Грузское Борисовского района подверглось обстрелу. Ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями рук бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Повреждены остекление, кровли и фасады многоквартирного дома и социального объекта. В посёлке Уразово Валуйского городского округа дрон-камикадзе атаковал административное здание — повреждены кровля, фасад и остекление", - также написал Гладков.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.

https://ria.ru/20240831/bespilotnik-1969654672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, вячеслав гладков, белгород, происшествия